Донька Кузьми Скрябіна зробила пластичну операцію на обличчі та показала, що змінила в собі. Фото
Марія-Барбара Кузьменко пере...
Розгорнути
Єдина донька легенди української сцени Кузьми Скрябіна, Марія-Барбара Кузьменко, поділилася, що тиждень тому перенесла пластичну операцію. Вона зробила риносептопластику – хірургічну маніпуляція, що поєднує естетичну складову (зміна форми носа) та функціональну (виправлення носової перегородки).
Про це Марія-Барбара Кузьменко розповіла у своїх Instagram-stories. Донька музиканта показала світлину, де постала перед камерою зі спеціальними фіксуючими елементами на носі, й розповіла про свій стан.
Марія-Барбара Кузьменко зроб...
Джерело: Скриншот
Розгорнути
За словами Марії-Барбари Кузьменко, після проведення операції вона щодня їздила до свого лікаря. Доньці Кузьми Скрябіна ставили необхідні крапельниці та проводили огляд, а попереду на неї чекає досить тривалий період відновлення.
"Через мої індивідуальні особливості реабілітація виявилася не найлегшою, але зараз головне – відновитися й дати собі час. Попереду ще тривалий період відновлення, буду поступово розповідати вам", – зазначила дівчина.
Марія-Барбара Кузьменко розп...
Джерело: instagram.com/dr.barbara.kuzmenko
Розгорнути
Нагадаємо, що вперше про рішення лягти під ніж хірурга донька Кузьми Скрябіна повідомила 7 жовтня. Вона оприлюднила кілька кадрів із лікарняної палати, зокрема, з медичним катетером у руці, та підкреслила, що перенесла планову операцію.
Про операцію донька Кузьми С...
Джерело: Скриншот
Розгорнути
Раніше OBOZ.UA писав, що молода дружина Віктора Павліка чесно розповіла, що зробила з собою і яка пластична операція була невдалою.
Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!