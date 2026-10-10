Донька Кузьми Скрябіна зробила пластичну операцію на обличчі та показала, що змінила в собі. Фото

Єдина донька легенди української сцени Кузьми Скрябіна, Марія-Барбара Кузьменко, поділилася, що тиждень тому перенесла пластичну операцію. Вона зробила риносептопластику – хірургічну маніпуляція, що поєднує естетичну складову (зміна форми носа) та функціональну (виправлення носової перегородки).

Про це Марія-Барбара Кузьменко розповіла у своїх Instagram-stories. Донька музиканта показала світлину, де постала перед камерою зі спеціальними фіксуючими елементами на носі, й розповіла про свій стан.

Марія-Барбара Кузьменко зроб... Джерело: Скриншот Розгорнути

За словами Марії-Барбари Кузьменко, після проведення операції вона щодня їздила до свого лікаря. Доньці Кузьми Скрябіна ставили необхідні крапельниці та проводили огляд, а попереду на неї чекає досить тривалий період відновлення.

"Через мої індивідуальні особливості реабілітація виявилася не найлегшою, але зараз головне – відновитися й дати собі час. Попереду ще тривалий період відновлення, буду поступово розповідати вам", – зазначила дівчина.

Марія-Барбара Кузьменко розп... Джерело: instagram.com/dr.barbara.kuzmenko Розгорнути

Нагадаємо, що вперше про рішення лягти під ніж хірурга донька Кузьми Скрябіна повідомила 7 жовтня. Вона оприлюднила кілька кадрів із лікарняної палати, зокрема, з медичним катетером у руці, та підкреслила, що перенесла планову операцію.

Про операцію донька Кузьми С... Джерело: Скриншот Розгорнути

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