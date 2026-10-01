Донька Гвінет Пелтроу, яка мріє стати актрисою, дебютувала як модель: який вигляд мала "маленька копія" зірки Голлівуду. Фото

Донька голлівудської акторки Гвінет Пелтроу – 22-річна Еппл Мартін – дебютувала на подіумі під час Тижня моди в Парижі. Світська левиця стала зіркою показу французького будинку моди Chloé, вразивши публіку неймовірною схожістю із відомою мамою.

Еппл Мартін продефілювала в елегантній білій сукні з вирізом на декольте та об'ємними рукавами, що була задекорована англійською вишивкою (broderie anglaise) по всій довжині. Вбрання дівчини є частиною колекції бренду The Obsession, яка випромінює "бохо-шик" та надає нового дихання культовим речам із 60-х та 70-х, пише Daily Mail.

Еппл Мартін вийшла на подіум... Розгорнути

Варто зауважити, що Еппл Мартін почала співпрацювати з Chloé ще у травні. Вона відверто зізналася, що участь у кампейні бренду стала для неї "здійсненням мрії", і не приховувала щирого захвату від колекції.

Еппл Мартін виросла "копією" зіркової мами Джерело: instagram.com/gwynethpaltrow

На такому кар'єрному досягненні доньки вирішила закцентувати увагу і Гвінет Пелтроу, адже привітала її з днем народження, використавши фото саме з цієї зйомки. Вже влітку Chloé офіційно оголосили Еппл Мартін обличчям бренду.

Гвінет Пелтроу показала кадр... Джерело: instagram.com/gwynethpaltrow Розгорнути

Наразі донька акторки розвивається у сфері мистецтва, хоча спершу хотіла стати юристкою. Вона закінчила Університет Вандербільта – один із найпрестижніших приватних навчальних закладів у США, після чого вирішила піти по стопах Гвінет Пелтроу.

"Я дуже хотіла би грати в театрі, бо неймовірно його люблю. Очевидно, я ще ніколи не знімалася в кіно, але намагаюся долучатися до студентських фільмів. Я з дитинства була "дитиною театру". Я не хочу бути співачкою. Я люблю мюзикли, але самій виходити на сцену задля виступу мені дуже страшно. Я люблю танцювати й люблю грати. Моя мрія – бути акторкою", – ділилася Еппл Мартін, яка вже підписала контракт із провідним голлівудським агентом.

Донька Гвінет Пелтроу мріє стати акторкою Джерело: instagram.com/applemartin

Як раніше писав OBOZ.UA, реалізуватися в сфері моделінгу вирішив і син Гвінет Пелтроу – Мозес Мартін. Він знявся для рекламної кампанії бренду Burberry, що отримала назву "Втеча в сільську місцевість".