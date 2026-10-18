Діти Бреда Пітта остаточно розірвали будь-який зв'язок з батьком, але актор не здається: який план придумав ексчоловік Анджеліни Джолі

Діти голлівудського актора Бреда Пітта остаточно віддалилися від батька: усі шестеро змінили номери телефонів, тож актор більше не може зв’язатися з ними у звичний спосіб. До того ж п’ятеро з шести нащадків колишнього подружжя вже відмовилися від знаменитого прізвища тата.

Однак 62-річний Пітт не полишає надії налагодити стосунки з родиною та вже придумав, як спробувати це зробити. Як повідомляє Daily Mail, актор розраховує, що плани його колишньої дружини Анджеліни Джолі частіше жити за межами США допоможуть йому зблизитися з дітьми.

Він також заручився підтримкою спільних друзів, які після розлучення, яке тривало з 2016 по 2024 рік, не стали на чийсь бік.

Пітт не хоче втрачати зв'язок з дітьми

"У минулому він намагався зв’язатися з дітьми, хоча був упевнений, що Анджеліна припинить будь-яке спілкування. Він з’ясував, що всі вони змінили свою контактну інформацію. Однак це його не зупинить", – розповів один зі співрозмовників видання.

За його словами, Пітт готовий зробити все можливе, аби повернути дітей у своє життя. Водночас актор не збирається квапити події та сподівається, що з часом вони самі будуть готові до відновлення спілкування.

"Він не здався, але не збирається зв’язуватися з ними одразу. Він сподівається, що зможе відновити стосунки, і розуміє, що для цього потрібен відповідний час і місце", – зазначило інше джерело, близьке до актора.

Стосунки Пітта з дітьми погіршилися після розриву з Анджеліною Джолі у 2016 році. Тоді акторка звинуватила колишнього чоловіка у фізичному насильстві під час конфлікту на борту приватного літака. Пітт заперечував це, а кримінальних обвинувачень йому не висунули.

Стосунки Пітта з дітьми погі... Розгорнути

Згодом діти по-одному почали відмовлятися від прізвища батька. У травні 2024 року донька колишнього подружжя Шайло після досягнення повноліття подала заяву про зміну імені на Шайло Джолі. Суд задовольнив її прохання.

Її сестра Вів'єн також використовувала ім'я без прізвища Пітта під час роботи над бродвейською виставою разом із матір'ю. Меддокс і Захара теж відмовилися від прізвища батька, а Нокс прибрав його зі свого шкільного документа про закінчення навчання.

Особливо напруженими залишаються стосунки актора зі старшим сином Паксом. У 2020 році той опублікував різкий допис в соцмережі, у якому назвав батька "жахливою людиною" та звинуватив його в тому, що життя родини перетворилося на "постійне пекло".

Раніше OBOZ.UA писав, що Анджеліну Джолі звинуватили у проблемах Бреда Пітта з алкоголем після 7 років тверезості.