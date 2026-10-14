Де зараз герой мему "Хватит п*здеть – надо помогать Украине", який вліз в ефір ізраїльських новин, і як його змінила служба в ЗСУ

Герой вірусного мему "Хватит п*здеть – надо помогать Украине" Станіслав Старостенко, який у 2022 році прославився завдяки емоційному зверненню до українців в ефірі ізраїльського телебачення, нині служить у Збройних силах України. Чоловік долучився до 5-ї штурмової бригади, а нещодавно отримав допомогу від музикантів і волонтерів Аміла та Раміла Насірових із гурту "Курган і Агрегат".

Про це Аміл розповів у Threads, опублікувавши фото зі Старостенком біля пікапа з трьома генераторами в багажнику. Обладнання придбали для підрозділу, в якому служить військовий.

Аміл опублікував фото зі Старостенком. Джерело: скриншот

"Зацініть, для чийого батальйону придбали 3 генератори!" – підписав світлину музикант.

Аміл Насіров опублікував також відео, у якому детальніше розповів про передачу генераторів військовим. За його словами, придбати обладнання вдалося завдяки коштам із концертів гурту "Курган і Агрегат".

Старостенко долучився до лав ЗСУ. Джерело: threads.com/@katyona.kyiv

"Добрий день! З концертних грошей придбано три ось таких генератори – два здоровенних, один трошки поменше – бійцям 5-ї штурмової бригади, 2-го батальйону безпілотних систем", – повідомив музикант.

На відео сам Старостенко подякував волонтерам і згадав фразу, яка зробила його відомим: "І пам'ятайте: "Треба не п*здіти – треба допомагати Україні", як це роблять Аміл і Раміл".

Старостенко долучився до лав ЗСУ. Джерело: threads.com/@katyona.kyiv

У коментарях Насіров нагадав, чим саме прославився його знайомий. На початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році Старостенко увірвався до ефіру ізраїльського телебачення. Чоловік із лайкою говорив про необхідність захищати Україну від окупантів.

"Не надо спорить, ребята. Надо помогать Украине. А вы только п*здите. Хватит болтать. Я в теробороне *башить буду русских. Поняли? А вы тут п*здите только", – заявив він на камеру росыйською мовою.

Відео швидко стало вірусним, а фраза "Хватит п*здеть – надо помогать Украине" перетворилася на популярний мем. Зокрема, Старостенко долучився до лав ЗСУ і пішов на фронт наприкінці 2025 року. Нині він проходить службу в 5-й штурмовій бригаді.

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