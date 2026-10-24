Де дивитися Дитяче Євробачення 2026: коли початок фіналу, як проголосувати за Україну та повний список учасників

Уже сьогодні, 24 жовтня, стане відомо ім'я переможця міжнародного пісенного конкурсу Дитяче Євробачення 2026. Представники 16 країн, серед яких і українська артистка Еріка Колесніченко, вийдуть на найбільшу арену Мальти MFCC у селищі Та-Калі та своїми запальними перформансами спробують довести, що варті головної нагороди – кришталевого мікрофона.

Трансляцію грандіозного шоу традиційно забезпечить "Суспільне Мовлення" у різних форматах. Все, що треба знати про вирішальний етап конкурсу, розповість OBOZ.UA.

Де та коли дивитися фінал

Онлайн-трансляція фіналу Дитячого Євробачення 2026 розпочнеться о 22:00 за київським часом. Шоу буде доступне для перегляду на кількох майданчиках:

телеканалі та сайті "Суспільне Культура";

сайті "Євробачення в Україні".

Фінал Дитячого Євробачення 2... Джерело: junior.eurovision.ua Розгорнути

Кожна з платформ забезпечить показ конкурсу із перекладом жестовою мовою. Коментувати фінал та задавати жвавий темп буде незмінний ведучий Євробачення в Україні Тімур Мірошниченко.

Як підтримати Україну

На відміну від дорослої версії конкурсу, правила Дитячого Євробачення не забороняють голосувати за представника своєї країни. Відповідно, українці мають змогу підтримати 12-річну Еріку Колесніченко у важливий день. Юна співачка вийде на сцену під номером 11 з піснею NOT A LULLABY.

Голосування відбуватиметься онлайн у два етапи на сайті JESC.TV. Перший розпочався 24 жовтня о 00:59 за київським часом та триватиме до 21:59 цього ж дня. Лінії для голосування тимчасово закриють безпосередньо перед початком фіналу, а після завершення всіх виступів єврофани матимуть ще близько 15 хвилин, аби підтримати фаворита.

Українці можуть проголосуват... Джерело: Corinne Cumming / EBU Розгорнути

Тріумфатора Дитячого Євробачення 2026 традиційно оголосять за після підрахунку балів від національного журі та глядачів. Їхні голоси розподіляться у співвідношенні 50% на 50%.

Порядок виступів фіналістів та їхні пісні

Нідерланди: Марія Драган – Stronger Together Кіпр: Гаррі Георгіу – Who I Can Be Португалія: Сальвадор Ріо – Alma Чорногорія: Мія Вуйовіч – Muzika nas spaja Сан-Марино: Віоламарі – Ruota panoramica Франція: Алек – Comment tu vas? Польща: Віктор Сас – Gravity Вірменія: Наре – BOO! Мальта: Беппе Каруана – Blue Bird Італія: Матео Труллу – Che Cos’è l’Amore? Україна: Еріка Колесніченко – NOT A LULLABY Північна Македонія: Ана Стояноська – Idnata jas Ірландія: Калеб Кірван та Наомі Гріббен – Níos láidre Албанія: Еслін Курті – Kërce me mua Грузія: Давіт Ломідзе – Sun on the Rooftops Іспанія: Лукас Паулано – Cuore bello (te quiero, te quiero)

У фіналі конкурсу зустрінуть... Джерело: instagram.com/junioreurovision Розгорнути

Раніше OBOZ.UA розповів, що журналіст-єврофан розкрив гірку правду про Євробачення і як іноземці сприймають Україну на конкурсі.