Даша Астафʼєва різко звернулася до хейтерів після Радіодиктанту. Відео

Українська співачка, волонтерка та популяризаторка читання Даша Астаф’єва іронічно відповіла своїм критикам після прочитання Радіодиктанту національної єдності 2026 року. У прямому ефірі артистка кинула ручку на стіл і промовила фразу, знайому багатьом ще зі шкільних років.

Ідеться про вислів "Встав і вийшов", який учителі нерідко використовували, коли учні зривали уроки або заважали іншим. Однак цього разу Астаф’єва звернулася так до власних хейтерів, а її реакція також стала відсилкою до пісні "Вчителька" гурту "Курган & Agregat". Інцидент стався під час прямого ефіру Радіодиктанту національної єдності, який відбувся 27 жовтня до Дня української писемності та мови.

Коли в артистки запитали про враження після начитування тексту, вона з іронічним виразом обличчя кинула ручку на стіл і сказала: "Я хочу сказати всім своїм хейтерам: встав і вийшов".

Цікаво, що рядок "Встав і вийшов" звучить у пісні "Вчителька", яку Астаф’єва виконувала разом із "Курган & Agregat". Співачка підтримує дружні стосунки з учасниками гурту, а також неодноразово знімалася з ними в гумористичних відео.

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Зокрема, у березні 2026 року артистка повернулася до музики заради благодійного збору. Разом із "Курган & Agregat" вона записала україномовну версію хіта "Машина", який свого часу виконував гурт NikitA. Композиція, що вийшла у 2008 році, отримала нове звучання, а кліп став частиною кампанії зі збору коштів для українських військових.

Раніше Астаф’єва вже відповідала на критику через свою участь у Радіодиктанті. Частина користувачів обурилася тим, що читати текст доручили колишній моделі та співачці, згадуючи її зйомки для Playboy, попереднє спілкування російською мовою та сценічне минуле.

Артистка відреагувала на закиди з іронією, зібравши типові претензії у своєму дописі. Вона також висміяла критику через своє ім’я та озвучування аудіокнижок, наголосивши на абсурдності деяких аргументів.

Даша Астаф'єва запросила всі... Джерело: Instagram / @da_astafieva Розгорнути

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що цьогорічний Радіодиктант національної єдності мав назву "Лист, який не закінчується". Його автором став письменник і ветеран Артур Дронь, а текст читали вчитель української мови Артур Пройдаков і Даша Астаф’єва.