Дантес дав рідкісний коментар про свою нову кохану та які між ними є домовленості

Співак і актор Володимир Дантес уперше докладно висловився про свою обраницю – Анастасія Неправду – і те, як його вона ставиться до романтичних сцен коханого із іншими жінками у кіно. Під час роботи над фільмом "Пауза" артисту довелося зніматися в епізодах із поцілунками, тож він заздалегідь обговорив цю ситуацію з дівчиною та встановив певні межі.

Про це виконавець розповів у коментарі Люкс ФМ під час зйомок стрічки. За словами Дантеса, він і його партнерка по кадру намагалися зробити романтичні моменти максимально стриманими, а кожну фізичну взаємодію попередньо узгоджували.

"У нас не було взагалі сценарію цих поцілунків. Нічого не було. Бо мені теж це не дуже хочеться робити. Бо я розумію, що моїй другій половинці це буде не дуже приємно. Я розумію, що це не ок. Але як показати людям, що між ними (героями фільму. – Ред.) щось є, якась тяга? І ми це дуже мінімально зробили", – пояснив артист.

Він додав, що перед такими епізодами актори проговорюють, де саме відбуватимуться дотики, а яких контактів не буде. Ба більше, між дублями вони тримаються осторонь одне від одного, адже романтичні сцени викликають у них ніяковість.

Володимир Дантес розповів пр... Джерело: Instagram @vladimirdantes Розгорнути

Водночас Дантес підтвердив, що попередив свою обраницю про особливості знімального процесу. На запитання журналістки, чи обговорювали вони це заздалегідь і чи нормально кохана сприйняла таку необхідність, співак відповів ствердно.

Проте артист не погодився з поширеною думкою, що для партнерів акторів поцілунки на екрані – лише частина роботи, яка не повинна викликати ревнощів. Він запропонував уявити себе на місці близької людини, якій доводиться спостерігати за такими сценами.

Дантес поділився коротким ві... Джерело: instagram.com/volodymyrdantes Розгорнути

"Так, актори кажуть, що це просто робота. Але у кожної роботи є... Я ставлю себе на це місце. Це жахливо. Тому треба робити все, щоб розуміти. Ну, перше, вік. Ми вже не діти. Ми дорослі. Ми розуміємо, що ми робимо. Головне, щоб відчували, що ти єдина. Я сподіваюся, так і відчувається", – зазначив Дантес.

Нагадаємо, про нові стосунки Володимира Дантеса стало відомо після того, як у червні він опублікував відео з поцілунком із загадковою дівчиною, обличчя якої не показав. Згодом інтернет-користувачі з'ясували, що його обраницею стала Анастасія Неправда, яка працює у сфері маркетингу в кіберспорті.

Його обраницею стала Анастас... Джерело: instagram.com/anastasia_nepravda Розгорнути

Як розповідав OBOZ.UA, у липні дівчина відкрила свій профіль в Instagram для широкої аудиторії. Там вона публікує особисті фотографії та кадри з повсякденного життя, а Дантес час від часу залишає коментарі під її дописами.