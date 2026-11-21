Чия обручка дорожча та яка з них має "російський слід": порівняння прикрас королеви Єлизавети II, Кейт Міддлтон і Меган Маркл

Обручки королеви Єлизавети II, Кейт Міддлтон і Меган Маркл мають не лише високу ювелірну цінність, а й особливу історію. Одна з прикрас була створена з діамантів тіари, подарованої російською імператорською родиною, інша колись належала принцесі Діані, а третя поєднала камінь із Ботсвани та діаманти з її особистої колекції.

Попри те, що кожна з трьох каблучок має власну історію, за оцінками ювелірних експертів, найдорожча з них належить Кейт Міддлтон. Як повідомляє People, її вартість перевищує 500 тисяч доларів, тоді як прикраси Єлизавети II та Меган Маркл оцінюють у 250 тисяч і до 350 тисяч доларів відповідно.

Обручка Єлизавети II: діаманти з подарунка російських імператорів

Прикраса покійної королеви має незвичайне походження. Її виготовили з діамантів тіари, яка належала матері принца Філіпа – принцесі Алісі Баттенберзькій. У 1903 році вона отримала коштовність у подарунок на весілля від російського імператора Миколи II та його дружини Олександри Федорівни. Саме так в історії обручки з'явився російський слід, пов'язаний із династією Романових.

Обручка Єлизавети II

Коли Філіп вирішив освідчитися майбутній дружині, його мати передала йому тіару. Принц співпрацював із лондонською ювелірною компанією Philip Antrobus Ltd, щоб перетворити діаманти на обручку для Єлизавети. У результаті вийшла платинова прикраса з центральним круглим діамантом вагою три карати та п'ятьма меншими каменями з кожного боку.

Принц Філіп освідчився Єлизаветі влітку 1946 року, однак офіційно про заручини пара оголосила лише 9 липня 1947-го. Весілля відбулося 20 листопада того ж року у Вестмінстерському абатстві. Королева носила обручку протягом усього шлюбу й не відмовилася від неї навіть після смерті чоловіка у 2021 році.

Нині вартість прикраси становить близько 250 тисяч доларів.

Принц Філіп освідчився Єлиза... Розгорнути

Обручка Кейт Міддлтон: сімейна реліквія з 12-каратним сапфіром

Принц Вільям вирішив освідчитися Кейт каблучкою, яка раніше належала його матері – принцесі Діані. Він зробив пропозицію під час спільної подорожі до Кенії 20 жовтня 2010 року, а згодом пояснив, що хотів у такий спосіб зберегти пам'ять про матір і зробити її частиною важливої події у своєму житті.

Прикраса має овальний цейлонський сапфір вагою 12 каратів, оточений 14 діамантами круглого огранювання. Камені закріплені в оправі з 18-каратного білого золота.

Цікаво, що свого часу принцеса Діана самостійно обрала цю каблучку з каталогу ювелірного дому Garrard, порушивши традицію виготовлення ексклюзивних прикрас для членів королівської родини. Вона зупинилася на готовому дизайні, натхненному брошкою, яку принц Альберт подарував королеві Вікторії у 1840 році.

На момент заручин Чарльза та Діани у 1981 році прикрасу оцінювали приблизно у 37,5-60 тисяч доларів. У 2026 році її вартість зросла до 520 тисяч доларів.

Обручка Кейт Міддлтон – сімейна реліквія

Обручка Меган Маркл: діамант із Ботсвани та коштовності принцеси Діани

Принц Гаррі також вирішив пов'язати заручини з майбутньою дружиною та пам'ять про матір. Для Меган Маркл він власноруч спроєктував каблучку за допомогою ювелірної компанії Cleave & Company.

У центрі прикраси розташований діамант огранювання "кушон" вагою приблизно три карати, привезений із Ботсвани. Ця країна мала особливе значення для пари, адже саме там принц Гаррі та Меган Маркл провели свою першу спільну відпустку. З боків центрального каменя розмістили два менші діаманти з особистої колекції прикрас принцеси Діани.

Заручальна каблучка Меган Маркл

Спочатку каблучка мала суцільну обручку з жовтого золота, яке герцог обрав через любов Меган до цього металу. Однак після народження сина Арчі у 2019 році герцогиня Сассекська оновила прикрасу, замінивши її на тоншу обручку з Micro Pave. У 2022 році вона також додала прихований ореол навколо трьох основних каменів.

Початкову вартість прикраси оцінювали у 120-150 тисяч доларів. Але деякі експерти у 2018 році припускали, що вона може коштувати до 350 тисяч доларів.

Нова каблучка Меган Маркл

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