Чим живуть шестеро внуків і одна внучка Назарія Яремчука, яких дуже рідко виводять на публіку

У родині легендарного українського співака Назарія Яремчука підростають семеро онуків – шестеро хлопчиків та одна дівчинка. Їхні батьки, сини виконавця Дмитро та Назар Яремчуки, нечасто показують дітей на публіці, однак все ж розповіли, чим займаються спадкоємці та які захоплення мають.

Обидві родини приділяють чимало уваги навчанню дітей. Як розповіли виконавці в інтерв'ю ТСН, онуки артиста відвідують музичну школу, займаються спортом, вивчають мови та математику, а дехто цікавиться комп'ютерними технологіями. Батьки зізнаються: намагаються дати дітям можливість спробувати себе в різних напрямках, щоб ті могли знайти заняття до душі.

Назарій Яремчук-молодший виховує трьох дітей: синів Олеся та Іллю, а також доньку Олену. За його словами, школярі відвідують чимало гуртків, серед яких є як спортивні, так і пов'язані з IT. Крім того, вони навчаються в музичній школі, грають на фортепіано та співають народні й естрадні пісні. Оленка певний час також займалася танцями.

"Я намагаюся в родині привити любов до вивчення мов. В музичну школу ходять, грають на фортепіано, співають пісні народні та естрадні. Якийсь період на танці ходила донька Оленка. Намагаються дітки шукати себе", – розповів син артиста.

Онуки Назарія Яремчука. Джерело: скриншот виступу

Його брат Дмитро Яремчук також має трьох дітей, але всі вони – хлопчики. Старшому Назарію невдовзі виповниться 14 років, середньому Дмитру – 10, а наймолодшому Андрію 17 листопада буде 5 років.

Хлопці захоплюються тхеквондо, музикою та співами. Також вони займаються математикою і вивчають іноземні мови. Дмитро зізнається, що діти мають чимало різнопланових занять, а їхні інтереси часто перетинаються з захопленнями двоюрідних брата та сестри.

Дмитро Яремчук. Джерело: скриншот

"Ми з Назаром якось так разом. Назар – хрещений батько моїх дітей, я – хрещений його дітей. Колись одна кума сказала: "У вас щось "напряжонка" з фантазією". Ні, це не так, але я знаю, що найкращий хрещений для моїх дітей – це мій брат", – поділився артист.

За словами братів, їхні діти добре спілкуються між собою, адже навчаються в одній школі та часто бачаться. Назар Яремчук-молодший зазначив, що шестеро двоюрідних братів і сестра знаходять спільні інтереси та залюбки проводять час разом.

Назарій Яремчук-молодший. Джерело: скриншот

До слова, влітку 2026 року шестеро онуків Назарія Яремчука вже з'являлися на одній сцені. Вони взяли участь у телевізійному проєкті "Пісня збирає друзів", де виконали композицію "Вишиванка". Особливу увагу глядачів тоді привернув наймолодший син Дмитра – Андрій, який, за словами батька, поводився на сцені дуже щиро та з цікавістю розглядав усе довкола.

Водночас донька Назарія Яремчука Марія, яка також є мамою, нині більшість часу присвячує маленькій дитині. Через це вона не зможе приїхати на концерт пам'яті батька, запланований на 29 листопада. За словами Дмитра Яремчука, сестра з вдячністю прийняла запрошення, однак цього разу не матиме змоги долучитися до події.

Донька Назарія Яремчука Марі... Джерело: Instagram/m_yaremchuk Розгорнути

"Ми Марічку теж, звісно, запрошували, вона сказала, що їй дуже приємно, але, на жаль, у неї маленька дитина, ми всі зараз розуміємо. Я написав, що шкода, звичайно", – розповів виконавець.

Нагадаємо, Назарій Яремчук залишив по собі трьох дітей – Дмитра, Назара та Марію. Його сини продовжили музичну справу батька, а шестеро їхніх дітей уже мали нагоду вийти на сцену.

Дмитро, Назар та Марічка Яремчуки. Джерело: Viva.ua

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що Марія Яремчук вперше після пологів давала інтервʼю у серпні 2024 року. Вона майже не виходить в люди, тому ця поява виявилася рідкісною.