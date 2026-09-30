Чоловік Ані Лорак "напав" на українців через російський фейк із Путіним

Чоловік співачки-зрадниці Ані Лорак – іспанський інструктор із йоги Ісаак Віджраку – "накинувся" на українців через "поширення фейку" про нього. Днями в мережі з'явилася інформація, нібито він влаштував істерику, оскільки диктатор Володимир Путін не привітав запроданку з днем народження. Фейк запустили російські медіа, однак винними в цій ситуації іспанець вирішив зробити саме громадян України.

На особистій сторінці в Instagram Ісаак Віджраку, який називає себе "нащадком африканських шаманів", оприлюднив відео, де розмістив скриншоти відповідних матеріалів із українських видань. Він емоційно поскаржився, що ніхто навіть не спробував уточнити в нього правдивість резонансної інформації, однак сам провалився у фактчеку. Саме росіяни почали ширити "інсайдерські дані" від членів команди Лорак, які жалілися на істерику Віджраку через те, що вони "не поінформували" очільника РФ про свято зрадниці.

Інформацію про істерику Відж... Джерело: Скриншот Розгорнути

"Я став "вірусним" в інтернеті. Декілька видань, більшість із яких українські, опублікували історії про те, що під час дня народження моєї дружини, Ані Лорак, я нібито розізлився і почав запитувати, чому Путін не зателефонував їй особисто, аби привітати. Є одна невелика проблема – нічого з цього не є правдою. Це повна брехня. Цього ніколи не траплялося", – видав чоловік Ані Лорак.

Ба більше, Ісаак Віджраку побідкався, що в людей може сформуватися хибне уявлення про нього через те, що багато ресурсів поширюють одну й ту ж "брехню". У цих "філософських" роздумах іспанець знову ж і словом не обмовився про причетність до появи фейку росіян.

Чоловік Лорак звинуватив укр... Джерело: Instagram Ісаака Віджраку Розгорнути

Варто зазначити, що це не перший випадок, коли Віджраку відчайдушно намагається "відбілити" репутацію Росії. Нещодавно він оприлюднив кількахвилинний ролик, де цинічно виправдав криваву війну в Україні та заявив, що РФ розпочала повномасштабне вторгнення адже її "змусили США".

Іспанець переклав відповідальність із країни-агресора й за зрив мирної угоди навесні 2022 року. Ісаак Віджраку не згадав про воєнні злочини російських військ в українських містах та відсутність реальних гарантій безпеки з боку Москви, натомість видав: "Україна в односторонньому порядку відмовилася від майже завершеної угоди. Чому? Тому що так наказали Сполучені Штати".

Раніше OBOZ.UA писав, що актриса "Кварталу" розповіла про "рану", яку нанесла їй співачка-зрадниця Ані Лорак, та що їх повʼязувало.