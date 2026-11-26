"Черговий варварський приліт по цивільних": Харчишин повідомив, що росіяни пошкодили його другий будинок, та різко звернувся до Трампа

Лідер гурту "Друга Ріка" Валерій Харчишин знову особисто зіткнувся з наслідками терористичної російської агресії. Артист повідомив, що через ворожий приліт по містечку, де він зараз мешкає, серйозно постраждав його орендований будинок.

На особистій сторінці в Instagram знаменитість показав моторошні кадри, на яких видно, що після удару підлога в нерухомості була застелена уламками розбитого скла, а двері понівечило вибуховою хвилею. Як зазначив Харчишин, коли він перебував у турі, російські окупанти зруйнували майже пів вулиці, але, на щастя, обійшлося без жертв.

Будинок Харчишина пошкоджено через атаку РФ. Джерело: instagram.com/valeriy.kharchyshyn_dr

"Я не забобонний і не вірю в "кармічні" збіги, але мені знову прилетіло. Вибуховою хвилею знесло фасадні вікна, а бронедвері влетіли в хату. Це сталося кілька днів тому, поки ми були в турі та збирали на Сили оборони. Потвори розх**чили майже пів вулиці, близько двадцяти будинків, у містечку, де ми орендуємо житло. Слава Богу, ніхто не загинув і фізично не постраждав, але майна знищено чимало", – зазначив музикант.

Ще більша хвиля емоцій накрила Валерія Харчишина, коли, побачивши масштаби руйнувань, він наткнувся на заяву президента США Дональда Трампа про те, що російський диктатор Володимир Путін його "друг". Зірку сильно обурило бажання американського лідера спробувати видати обстріли цивільного населення дронами й ракетами з боку РФ "випадковістю", тож він закликав світ ретельніше підходити до вибору очільників своїх держав.

"Єдине бажання, коли він (Трамп. – Ред.) вчергове збереться щось видавити зі свого лайна – аби йому прилетіла ота "випадковість" так, щоб очі відкрились. Навіки. Романтично сподіваюсь, що людство нині дорослішає. Відтак, перестане обирати представників право-популістичного люмпену і, навчений Україною світ, відштовхнувшись від дна, обиратиме президентів, а не Трампів та різних цікавих публічних осіб. Інакше прилетить. Питання часу", – висловився артист.

Артист показав наслідки прильоту. Джерело: instagram.com/valeriy.kharchyshyn_dr

У нерухомості співака вибило двері. Джерело: instagram.com/valeriy.kharchyshyn_dr

Харчишин також висловив сподівання, що після усіх пережитих випробувань, наша країна більше не отримуватиме керманичів, які "мінятимуть ядерку на стегенця" та вестимуться "на пусті обіцянки й меморандуми". Ймовірно, артист натякнув на Будапештський меморандум 1994 року. За його умовами, Україна офіційно відмовилася від ядерного статусу в обмін на гарантії безпеки з боку США, Великої Британії та Росії.

"Зрозуміло, що мене дуже засмучує цей черговий варварський приліт по цивільних, про який навіть не згадає "північноамериканський гарант", але це не привід опускати руки. Не дочекаєтесь, кляті окупанти!", – додав знаменитість.

РФ знищила будинок артиста в Київській області

Ще в перший рік повномасштабної війни Валерій Харчишин втратив своє майно в місті Гостомель. Ворог обстріляв будинок виконавця вартістю в сотні тисяч доларів, унаслідок чого нерухомість згоріла вщент. Сім'ї артиста вдалося вчасно евакуюватися.

У 2022 році Харчишин втратив... Джерело: instagram.com/valeriy.kharchyshyn_dr Розгорнути

Після трагедії лідер "Другої Ріки" вирішив не чекати на компенсацію від держави, тож самостійно зібрав усі необхідні документи, аби зафіксувати втрату. Він звертався до поліції, прокуратури та реєструвався через застосунок "Дія". Повністю відновити нерухомість Харчишин зміг у 2025 році, після чого туди повернулися його діти.

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