Чемпіонка світу Дар’я Харитонова отримала титул Miss International Ukraine і представить Україну у Токіо
Чемпіонка світу Дар’я Харито...
Розгорнути
Фіналістка конкурсу "Міс Україна 2025" Дар’я Харитонова отримала титул "Miss International Ukraine" та представлятиме Україну на міжнародному конкурсі "Miss International", фінал якого відбудеться 25 листопада в Токіо, Японія. Про це повідомляє пресслужба Національного комітету "Міс Україна".
Чемпіонка світу Дар’я Харито...
Розгорнути
Дар’я успішно реалізує себе у спорті, тренерській діяльності та моделінгу. Вона є чемпіонкою світу серед юніорів і чемпіонкою Європи серед дорослих зі спортивних-бальних танців. Також Дар’я розвиває власний бренд одягу Dary Design Studio.
Чемпіонка світу Дар’я Харито...
Розгорнути
Важливою частиною життя Дар’ї є благодійна діяльність. Вона долучилася до таких ініціатив, як благодійний ефір "Танці з зірками" спільно із Superhumans Center, проєкт Ukrainian Women Unity та Бал хоробрих сердець на підтримку центру протезування U+.
Чемпіонка світу Дар’я Харито...
Розгорнути
Тепер Дар’я готуватиметься до нового виклику – представлення України на міжнародному конкурсі "Miss International". Подія відбудеться з 11 по 27 листопада в Токіо. Підтримаємо нашу представницю та побажаємо їй яскравого виступу й перемоги.
Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок