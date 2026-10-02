Була популярною в школі та мала багато друзів: судмедексперти встановили несподівану причину смерті 13-річної дочки Чада Лоу

Звіт судово-медичного експерта пролив світло на смерть середньої доньки американського актора Чада Лоу – Фіони Геплер Лоу. 13-річна дівчинка наклала на себе руки, коли перебувала в лікарні.

Про причину трагедії повідомив таблоїд Page Six, що отримав доступ до відповідних документів. Раніше рідні Фіони Геплер Лоу не вдавалися в подробиці її відходу у вічність, а лише дали зрозуміти, що вона мала проблеми з психічним здоров'ям.

13-річна Фіона Геплер Лоу скоїла самогубство. Джерело: instagram.com/ichadlowe

Про смерть доньки зірки серіалу "Милі ошуканки" стало відомо 29 вересня. Близькі дівчини вийшли на зв'язок із заявою, у якій підкреслили: Фіона Геплер Лоу була "світлом їхнього життя", а її втрата стала страшним ударом. Наприкінці її родичі закликали всіх людей, які мають проблеми з психічним здоров'ям, не боятися звертатися на гарячу лінію допомоги у кризових ситуаціях 988.

Схожі повідомлення на електронні пошти отримали батьки учнів школи, де навчалася 13-річна Фіона. Директор закладу освіти запропонувала психологічну допомогу всім дітям та співробітникам, які можуть потребувати емоційної підтримки. У листі не було вказано імені школярки, яка скоїла самогубство.

Чад Лоу втратив середню доньку. Джерело: instagram.com/ichadlowe

Як наголосило джерело, Фіона Геплер Лоу була дуже популярною ученицею. Дівчинка завжди мала багато друзів.

Зауважимо, що Фіона Геплер Лоу була другою донькою Чада Лоу та кінопродюсерки Кім Пейнтер. Їхнім первістком стала Мейбл, а багатодітними батьками подружжя стало після появи на світ третьої дівчинки Ніксі. Чад Лоу завжди наголошував, що пишається своїм статусом "тата доньок" і часто хвалив досягнення Фіони в публічному просторі.

Після болісної втрати актор не виходив на зв'язок у соцмережах, тоді як його батько Чарльз Лоу зворушливо вшанував пам'ять онуки. Він оприлюднив фото дівчинки, де вона з широкою усмішкою плавала в басейні, та написав: "Спочивай з миром, мила Фіоно".

Чарльз Лоу вшанував пам'ять онуки. Джерело: instagram.com/lowedown769

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