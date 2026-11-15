Будинок єдиного сина Сінді Кроуфорд виставили на продаж через два місяці після його смерті: що відомо про маєток за понад $3,5 млн

Будинок єдиного сина супермоделі Сінді Кроуфорд – Преслі Гербера, який майже два місяці тому пішов із життя у віці 27 років, виставили на продаж. Він був власником нерухомості в Лос-Анджелесі (США), за яку тепер потенційному покупцю доведеться заплатити 3,595 мільйона доларів (приблизно 163 492 655 гривень).

Про це повідомляє TMZ. За даними таблоїда, Сінді Кроуфорд та Ренді Гербер кілька разів відвідувала будинок сина після трагедії, однак тепер, схоже, наважилися із ним розпрощатися.

Будинок Преслі Гербера в Лос... Розгорнути

Маєток Преслі Гербера в елітному житловому районі Голлівуд-Гіллз було зведено в 1995 році. Нерухомість площею близько 279 квадратних метрів має чотири спальні та три ванні кімнати, басейн із підігрівом, джакузі, сауну й окремий гостьовий будиночок.

Маєток з усіх сторін огорожено пишною зеленню, що забезпечує власнику повну приватність. Із території відкривається мальовничий вид на каньйон.

Сам Преслі Гербер придбав будинок у 2023 році. Тоді вартість нерухомості становила $3,4 мільйона (154 624 486 грн).

Сінді Кроуфорд втратила сина 20 вересня

Нагадаємо, що син Сінді Кроуфорд відійшов у вічність 20 вересня, перебуваючи в реабілітаційному центрі Лос-Анджелеса. Правоохоронці розслідували його смерть як ймовірне передозування, однак офіційна причина наразі не була оголошена. Влада запросила проведення додаткових аналізів, аби чітко визначити, що призвело до трагедії.

За життя Преслі Гербер не соромився відверто говорити про проблеми з психічним здоров'ям та залежністю. Він ділився, що приймав рецептурні препарати, як наприклад, антидепресанти, які допомагали боротися із панічними атаками. А от для лікування залежностей Гербер у певний період застосував психоактивну речовину.

Як раніше писав OBOZ.UA, Сінді Кроуфорд знайшла в собі сили вийти на зв'язок із аудиторією лише через майже місяць після втрати сина. Супермодель наголосила, що пишається тим, якою людиною був Преслі Гербер, і відверто заговорила про біль, який його смерть принесла всій родині.