Брошка за 52 000 та "купецький кафтан кольору запиленого лимона": навколо образу Даші Астафʼєвої на Радіодиктанті розгорілася драма

Образ Даші Астаф'євої на Радіодиктанті національної єдності 2026 викликав неоднозначну реакцію в соцмережах. Співачка та модель з'явилася в кадрі в яскраво-жовтому оксамитовому жакеті українського бренду PASKAL за 44 тисячі гривень, доповнивши його золотою брошкою Guzema з діамантом за 52 200 грн.

Поки одні захоплювалися вбранням артистки, інші критикували його колір і форму. Користувачі Threads знайшли речі, у яких Астаф'єва читала всеукраїнський диктант, і почали обговорювати її стилізацію. Окрему увагу привернула брошка "Квітка", яку періодично носить і перша леді України Олена Зеленська.

Образ Астаф'євої. Джерело: скриншот

Жакет Jasmine від PASKAL виконаний із оксамиту насиченого жовтого відтінку. Як зазначає на своєму сайті бренд, його вирізняють скульптурний силует, комір-стійка, м'яко підкреслені плечі та фігурний овальний низ, що нагадує пелюстки квітки.

Жакет Jasmine від PASKAL. Джерело: скриншот

Прикраса від Guzema також має квіткову форму. На сайті виробництва зазначено, що брошку виготовили з жовтого золота 585 проби та доповнили діамантом вагою 0,013 карата. За інформацією бренду, її дизайн натхненний творчістю українського митця Георгія Нарбута.

Прикраса від Guzema. Джерело: скриншот

Чому образ Астаф'євої розкритикували

У Threads думки користувачів розділилися. Частина коментаторів захопилася жакетом і вважає, що артистка має чудовий вигляд. Інші звернули увагу на невдалий, на їхню думку, відтінок і поєднання одягу з зачіскою та окулярами.

"Як можна було так споганити таку розкішну пані? Колір не її. Образ теж. І їй дуже і дуже личать окуляри, але ж не такі і не з такою зачіскою, якщо такі", – написала одна з користувачок.

У Threads думки користувачів розділилися. Джерело: скриншот

Водночас інші коментатори підтримали стилізацію та українські бренди, представлені на заході. Дехто навіть порівняв жакет із виробами Alexander McQueen, а інша користувачка запропонувала наступного року знову запросити Астаф'єву читати диктант.

У Threads думки користувачів розділилися. Джерело: скриншот

"Вона не тільки була гарно вдягнена, але ще й прочитала суперово!" – зауважила одна з учасниць обговорення.

Інша коментаторка, зокрема, побачила в образі схожість із Рітою Скітер – персонажкою серії фільмів про Гаррі Поттера.

У Threads думки користувачів розділилися. Джерело: скриншот

Окремий допис із критикою вбрання з'явився у Facebook на анонімній сторінці. Його авторка зазначила, що загалом підтримувала участь Астаф'євої в Радіодиктанті, оскільки вбачала в цьому більше користі для суспільства, ніж шкоди. Однак сам образ викликав у неї чимало запитань.

"Що це за плюшевий купецький кафтан кольору притрушеного пилюкою лимону? Невже так важко було вдягти вишиванку?" – написала вона.

Авторка допису також припустила, що участь артистки могла бути частиною рекламної співпраці з українським брендом (хоча в ефірі не згадувалося жодного бренду). На її думку, для події, присвяченої українській мові та національній єдності, доречнішою була б вишиванка.

Окремий допис із критикою вб... Джерело: скриншот Розгорнути

"Навіщо нам на Радіодиктанті оці всі ви*бони від фешн-індустрії? Чому бренд PASKAL не пошив Астаф'євій вишиванку, а вирішив, що страшний тулуп з бабиного горища кольору лимону дуже доречний на національному Радіодиктанті?" – обурилася авторка.

Раніше OBOZ.UA розповідав, що Даша Астафʼєва зізналася, за що їй дорікнула бабуся-вчителька з прифронтового міста після Радіодиктанту.