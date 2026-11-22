"Богу ця війна не подобається": Охлобистін, який кликав росіян на "гойду" в Україну, раптово прозрів

Російський актор і Z-пропагандист Іван Охлобистін, який у 2022 році зі сцени на Червоній площі закликав продовжувати війну проти України вигуками "Гойда", несподівано заговорив про невдоволення Бога російською терористичною агресією. Він також опублікував емоційне прощання зі своєю аудиторією, в якому назвав себе "старим придуркуватим клоуном", однак згодом замів сліди і видалив усі ці повідомлення.

Серія дописів з'явилася в його Telegram-каналі ввечері 20 листопада. Приводом для них, схоже, стала загибель сина близького друга пропагандиста. За словами Охлобистіна, тіло хлопця вже кілька днів лежить на полі бою, а забрати його неможливо.

Приводом для повідомлень ста... Розгорнути

"Тіло сина нашого друга з 12-го числа лежить на полі. Забрати поки неможливо. Відсотків 99, що він загинув. Описати неможливо, що ми відчуваємо. Але... Ми не можемо дозволити собі стати слабкими. Завити, розкиснути, зневіритися. Це буде зрадою цього ж хлопчика. Що він дарма загинув. У нас просто немає виходу, крім перемоги. Інакше нам перед Богом не виправдатися", – написав пропагандист.

Утім, наступні повідомлення Охлобистіна звучали вже значно менш войовничо. Він заявив, що більше не може ні про що говорити, попрощався з аудиторією та описав себе як людину, від якої залишився лише "старий придуркуватий клоун", що доживає свій термін на такій самій старій арені.

"Ось і все! Я більше ні про що не можу говорити. Молодці. Постаралися. Вмієте. Прощавайте. Мене більше немає. Є старий, трохи дурнуватий клоун, який доживає свій термін на такій самій старій арені", – заявив він.

Рупор Кремля описав себе як... Розгорнути

У наступному повідомленні, яке опублікував через кілька хвилин, рупор Кремля додав: "І наостанок: Богу ця війна не подобається".

Через кілька хвилин усі три повідомлення зникли з його каналу.

Останнім часом публічні заяви Охлобистіна почали помітно відрізнятися від його колишньої беззастережної підтримки російського вторгнення. У листопаді 2025 року актор фактично визнав, що навіть завершення активної фази бойових дій не принесе росіянам очікуваного полегшення. В ефірі пропагандистського радіо він заявив, що війна може перейти в іншу стадію, але це нічого не змінить.

Через кілька хвилин усі три... Розгорнути

"Активна фаза може закінчитися і цього року, і наступного. Але це ні до чого не призведе", – говорив він.

У червні 2026-го Охлобистін також змінив тон, коли заговорив про наслідки українських ударів по території Росії. Пропагандист скаржився на руйнування інфраструктури Москви, критикував російських чиновників і депутатів та закликав співвітчизників самостійно готуватися до можливих відключень електроенергії. Зокрема, він радив мешканцям багатоповерхівок скидатися на генератори, не розраховуючи на допомогу влади.

Нагадаємо, кілька років тому Охлобистін був одним із найгучніших прихильників війни: у вересні 2022-го виступив на концерті на Червоній площі з нагоди незаконної анексії українських територій і вигукував зі сцени "Гойда". Також він неодноразово поширював пропагандистські наративи, закликав до знищення української державності та підтримував окупаційну політику Кремля.

Кілька років тому Охлобистін... Джерело: Пропагандистські медіа Розгорнути

Як повідомляв OBOZ.UA, за свою діяльність актор отримав заочну підозру від Служби безпеки України. Йому інкримінували посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, пропаганду війни та виправдовування російської агресії.