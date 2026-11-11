Близнюки Візлі з "Гаррі Поттера" звернулися до українців у складні часи та запропонували "чудовий спосіб відволіктися"

Британські актори-брати Джеймс та Олівер Фелпси, яких широка аудиторія знає за ролями Фреда й Джорджа Візлі у серії стрічок про Гаррі Поттера, звернулися до шанувальників із України. Знаменитості запропонували нашим громадянам досить цікавий спосіб хоча б ненадовго забути про непрості життєві виклики – доєднатися до перегляду шоу "Гаррі Поттер: Чарівники випічки".

У рамках проєкту, ведучими третього сезону якого стали Джеймс та Олівер Фелпси, кондитери створюють магічні та неймовірні за масштабом десерти. На думку зірок, спостереження за цим дійством підштовхне українців уявити себе учасниками шоу й, відповідно, відволіктися від повсякденних проблем. Про це вони заявили в інтерв'ю для Wave RBC.UA.

"Гадаю, це чудовий спосіб відволіктися від усього, що вас зараз турбує. Протягом тих 42 хвилин програми ви можете подумати: "Що мені може сподобатися?", і уявити: "Що б я створив, якби готував ці випічки?". Наприклад, які інгредієнти туди додав би, що хотів би скуштувати. Я справді сподіваюся, що перегляд шоу подарує кожному в Україні радість", – сказав Джеймс Фелпс.

Джеймс та Олівер Фелпси вваж... Джерело: Скриншот Розгорнути

Окрім того, зірка фільмів про Гаррі Поттера вважає, що проєкт може допомогти українцям створити багато приємних спогадів зі своїми близькими.

"Сподіваюся, що це надихне вас піти на кухню й спекти щось разом із родиною та друзями, створюючи щось нове. Думаю, це будуть спогади, які ви запам'ятаєте надовго", – додав актор.

Що відомо про знаменитостей

Джеймс та Олівер Фелпси народилися 25 лютого 1986 року в місті Бірмінгем (Велика Британія). Із самого дитинства брати виявляли талант до акторської гри, тож ставали учасниками багатьох шкільних вистав. Вони завжди захоплювалися історіями про магічний світ Гоґвортсу, тому, коли дізналися про прослуховування на роль близнюків Візлі, почали серйозно готуватися. У 2001 році Джеймс та Олівер Фелпси стали справжніми зірками, адже на екрани вийшла стрічка "Гаррі Поттер і філософський камінь" за їхньої участі.

Актори здобули впізнаваність... Розгорнути

Після зйомок останньої картини франшизи брати не поставили крапку в творчій діяльності та почали експериментувати з форматами. Вони спробували себе в ролі ведучих тревел-шоу Fantastic Friends та вели подкаст Normal Not Normal.

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