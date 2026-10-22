Близьке оточення Дженніфер Лопес забило на сполох через її новий "роман": що відомо про Бретта Ґолдштейна, який став "одержимістю" зірки

Співачці й акторці Дженніфер Лопес приписують роман із британським актором Бреттом Ґолдштейном, який зіграв у її новій романтичній комедії "Офісний роман". Однак, за чутками, артистка вже уявляє спільне майбутнє з колегою, тоді як він нібито не поспішає переводити їхнє зближення на новий рівень.

Як пише Geo.tv із посиланням на інсайдерів, друзі Лопес занепокоєні тим, що вона надто швидко захопилася новим обранцем. Співачка нібито вже розглядає Ґолдштейна як чоловіка, з яким могла б побудувати тривалі стосунки. Водночас сама пара публічно не підтверджувала романтичного зв'язку.

Друзі Лопес занепокоєні тим,... Розгорнути

"Дженніфер просто одержима. Вона переконана, що Бретт – це той самий. Вони ледь почали зустрічатися, а вона вже планує їхнє майбутнє. Її нічого не вчить!" – стверджує співрозмовник видання.

За словами інсайдера, пара також має різні уявлення про спосіб життя. Ґолдштейн нібито віддає перевагу простішому побуту, тоді як Лопес звикла подорожувати з великою командою помічників. Джерело припускає, що ця різниця може стати проблемою, якщо стосунки справді розвиватимуться.

"Бретт – звичайний британський хлопець. А Дженніфер подорожує з цілою свитою. Йому потрібна дівчина, а не ціла голлівудська знімальна група! Бретт вважає, що вони просто розважаються. Дженніфер же думає, що це доля. Вона вже говорить про те, щоб провести якийсь час у Лондоні. А він ще далеко не готовий до цього!" – додав інсайдер.

За словами інсайдера, пара т... Розгорнути

Зазначимо: 46-річний Бретт Ґолдштейн – британський актор і сценарист, якого глядачі знають насамперед за роллю Роя Кента в комедійному серіалі "Тед Лассо". Його персонаж – запальний і прямолінійний футболіст, який згодом стає тренером. За цю роботу артист двічі отримував премію "Еммі" як найкращий актор другого плану в комедійному серіалі.

З Лопес актор познайомився під час роботи над романтичною комедією Netflix "Офісний роман", яка вийшла 5 червня 2026 року. У фільмі він зіграв адвоката Деніела Бланчфлауера, який закохується в героїню співачки – керівницю авіакомпанії Джекі Круз.

До того ж Ґолдштейн відкрито захоплювався талантом колеги. Під час промокампанії стрічки він розповідав, що разом зі співавтором сценарію Джо Келлі хотів створити класичну романтичну комедію та одразу уявив Лопес у головній ролі.

"Вона просто неймовірно блискуча", – говорив актор, пояснюючи, що вони написали сценарій саме для неї.

Ґолдштейн відкрито захоплюва... Розгорнути

Чуткипро стосунки колег виникли ще під час промокампанії їхнього спільного фільму. Проте 2 червня 2026 року в ефірі програми Today Лопес заперечила, що вони з Ґолдштейном зустрічаються. Актор погодився з її відповіддю.

Нова хвиля чуток здійнялася після вечірки в Лос-Анджелесі 16 жовтня. Знаменитості прибули на захід окремо, але поїхали звідти разом в одному автомобілі. Згодом західні медіа повідомляли, що вони почали зустрічатися.

Раніше Лопес була одружена з актором Беном Аффлеком. Після відновлення роману пара побралася у 2022 році, однак у серпні 2024-го співачка подала на розлучення. Серед інших її відомих колишніх партнерів – співак Марк Ентоні та колишній бейсболіст Алекс Родрігес.

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