"Бездарності роками ділили країну". Фелікс Редька, якого "скасували" в трьох українських містах, анонсував "викриття" зірок-псевдопатріотів

Стендап-комік Фелікс Редька, чиї концерти скасували у Львові, Хмельницькому та Івано-Франківську, пообіцяв розповісти, що відбувається за лаштунками української культурної сфери. Гуморист звинуватив неназваних колег у тому, що вони роками розділяли суспільство, прикриваючись патріотизмом, і налаштовували аудиторію проти інших українців.

В Instagram Редька опублікував допис, у якому заявив, що його опоненти не змогли перемогти завдяки таланту, тому вдалися до критики. Кого саме він має на увазі, комік не уточнив, однак пообіцяв розкрити, "як все працює зсередини".

"Бездарності вирішили, що не можуть перемогти мене завдяки таланту, тож скористались своєю єдиною навичкою – кенсельнути на крису. Роками ділили країну, прикриваючись вишиванками і збірками Сосюри, стигматизували цілі групи людей, дресирували свої аудиторії атакувати інших українців", – обурився Редька.

Фелікс Редька пригрозив опонентам. Джерело: скриншот

На думку коміка, гостре відстоювання української мови, культури і ідентичності лише шкодили країні: "Насправді, руйнували, а не розвивали, безцінну українську культуру, захопивши її в заручники і експлуатуючи заради дріб'язкових інтересів. Задр*чили очкарика? Отримаєте. Час показати, як це все працює зсередини".

Чому скасували концерти Фелікса Редьки

Скандал розгорівся після того, як стало відомо про скасування виступу Редьки у Львові. Комік мав вийти на сцену 29 жовтня в межах туру "Одіссея", однак концерт не відбудеться. Активіст Тарас Хавунка нагадав про попередні заяви стендапера на захист російської мови, його критику знесення пам'ятника Михайлу Булгакову та висловлювання про українську деколонізацію.

Після розголосу Центр Довженка оголосив про скасування заходу. Згодом стало відомо, що виступи гумориста не відбудуться також у Хмельницькому та Івано-Франківську. За словами самого Редьки, у Хмельницькому скасування пояснили несправністю апаратури, а в Івано-Франківську організатори згадали про його суперечливі погляди.

На думку коміка, гостре відс... Джерело: Скриншот Розгорнути

Рішення організаторів розділило користувачів соцмереж. Частина аудиторії підтримала скасування концертів, пригадавши суперечливі заяви коміка. Інші стали на його захист, маніпулюючи, що він створює український культурний продукт, а також переказує частину зароблених на виступах коштів на підтримку українських військових. Нібито цього не роблять його колеги, які не апелюють до російських наративів.

Інші скандали Фелікса Редьки

У 2025 році командир 2-го штурмового батальйону Третьої окремої штурмової бригади Дмитро Кухарчук закликав Службу безпеки України перевірити коміка після його "жарту" про князя Володимира Великого.

Під час одного з виступів Редька розповів про суперечливі епізоди з біографії хрестителя Русі та назвав його нецензурним словом. Кухарчук розцінив це як маніпулювання історією та заявив, що подібні висловлювання можуть дискредитувати минуле української держави.

"Друг розповідає мені, що Володимир Великий розпочав політичну кар’єру із того, що зібрав військо та вирушив у Полоцьке князівство. Там на очах у місцевого князя зґвалтував його дочку, свою майбутню дружину, після чого відрізав йому голову. Посміхається і каже: "До речі, так на світ з’явився Ярослав Мудрий". Я це чую і кажу: "Євгене, і цей п*дар у нас на гривнях?" – висловився Фелікс Редька.

На думку Фелікса Редьки, кож... Джерело: Instagram/felix.redka Розгорнути

OBOZ.UA писав, що у 2024 році стендапер також потрапив під критику через позицію щодо російської мови. Він заступився за батьків, які продовжують спілкуватися з дітьми російською. На думку гумориста, кожна родина має самостійно вирішувати, якою мовою розмовляти, а тиск на російськомовних українців не допоможе змінити ситуацію.

"Те, що люди в побуті розмовляють тією мовою, якою їм комфортно, – це їхнє право. Мене дуже дратує коли у Твіттері пишуть: "Чого вони балакають з дітьми своїми російською мовою? Я сиділа в кафе і з дітьми..." Це не має тебе хвилювати. Це не твоя дитина, це не твоє життя. Він сам розбереться. Якщо в результаті цього дитина не буде знати української мови і буде відчувати складнощі, наприклад, у вступі в університет, чи в навчанні, чи в соціалізації, ця відповідальність буде тієї людини й тієї дитини, коли вона вже стане повнолітньою", – пояснював він свою позицію.