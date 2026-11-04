"Без Обмежень" представили кліп на трек "Лейла": чуттєва історія з Ахтемом Сеітаблаєвим та Анастасією Цимбалару. Відео

БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ презентують новий сингл: "Лейла" поєднує чуттєву лірику та кінематографічну атмосферу.

"Це романтична й особиста пісня. Водночас у кожного слухача буде своя історія та життєва асоціація. Тому не хочеться багато пояснювати. Хочеться, щоб кожен послухав і відчув своє", – Сергій Танчинець, лідер гурту БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ.

Кліп на трек "Лейла". Джерело: БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ

Історія створення "Лейли" розпочалася задовго до її виходу. Після тривалої перерви композиція нарешті знайшла своє звучання, а останні рядки з’явилися в несподіваний момент.

"Ми понад рік не випускали нових пісень, просто не знаходилися ті самі слова, якими хотілося передати певні відчуття. А потім усе почало складатися саме собою. Останні рядки я написав просто в машині, дорогою на фінальну сесію запису. Відтоді, як "Лейла" була повністю готова, до її виходу минуло ще кілька місяців. Мабуть, просто чекала на свій час", – Сергій Танчинець.

Кліп на трек "Лейла". Джерело: БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ

Одночасно із синглом гурт презентує кліп за участю популярних українських акторів Ахтема Сеітаблаєва та Анастасії Цимбалару. Режисером став Влад Разіховський – це вже його 13-та спільна відеоробота з БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ.

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"Лейла" також стане головним саундтреком до фільму "ГУР. Код "Сікора"" режисера Ахтема Сеітаблаєва. Стрічку створено за підтримки ГУР МО України.

В основі кліпу – спогади героя Ахтема про час, коли вони з коханою були молодими, безтурботними й шалено закоханими. Ця частина історії про двох людей, які живуть моментом, бешкетують і насолоджуються свободою, не замислюючись про майбутнє. Паралельно глядач бачить головного героя через багато років: він повертається до того самого мотелю, у той ж готельний номер, де кожна деталь інтер’єру нагадує йому про кохану. Минуле й теперішнє переплітаються у відеороботі завдяки візуальним паралелям.

Кліп на трек "Лейла". Джерело: БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ

"Ми вирішили не робити кліп прямим переказом фільму чи відтворювати всі події його сюжету. Хотілося створити самостійну історію, яка матиме певні візуальні перегуки з фільмом, зокрема через кадри на старому телевізорі та присутність Ахтема Сеітаблаєва в кадрі", – Сергій Танчинець.

Знімальний день тривав понад 12 годин. Спеціально для відеороботи художники декорацій побудували номер мотелю в стилі 90-х у США.

Головну роль як у фільмі, так і у кліпі зіграв провідний український актор та кінорежисер Ахтем Сеітаблаєв.

Кліп на трек "Лейла". Джерело: БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ

"Для мене творчість Сергія це завжди неочікуваність. Він дивує. Я переслухав пісню декілька разів і вона якось так зрослася з нашою історією у фільмі, що мені вже важко уявити стрічку без цієї пісні. Це якраз та атмосфера стриманого дорослого кохання. У мене не було жодних вагань, я одразу погодився зніматись в кліпі. Це гурт БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ, це Сергій Танчинець, як можна сказати "ні" людині, яку я поважаю, творчістю якої захоплююся та з якою у вас співтворчість. Неймовірний гурт, який працює професійно, змістовно та швидко", – коментує Ахтем.

Кліп на трек "Лейла". Джерело: БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ

Спочатку "Лейла" не мала стосунку до фільму – гурт працював над власним релізом. Співпраця виникла спонтанно, а згодом пісня вплинула навіть на сценарну деталь: спеціально під трек гурту БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ було змінено імʼя головної героїні фільму.

"Після того, як продюсери та режисер фільму отримали запис готового треку – одразу стався метч. Вони навіть змінили ім'я головної героїні на Лейла. Значить, так воно й мало відбутись", – Сергій Танчинець.

Кліп на трек "Лейла". Джерело: БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ

"Музика в кіно є його емоційним доповненням, а творчість гурту БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ максимально відгукується емоційному настрою стрічки. Сингл "Лейла" передає рефлексії і переживання головного героя "ГУР код "Сікора"", – Андрій Ногін, генеральний продюсер фільму.

Головну героїню у кліпі зіграла відома українська акторка Анастасія Цимбалару. Спеціально для цих зйомок вона кардинально змінила образ та зʼявилась у кадрі брюнеткою:

"Мало хто знає, що насправді цей колір близький до мого натурального, але багато років тому мене перефарбували для зйомок одного з проєктів в білявку і у такому образі я досі існую. Тому, дуже незвично бачити себе в минулому амплуа. Сьогодні, проходячи повз дзеркало на знімальному майданчику, я навіть не до кінця ідентифікувала, що це я", – Анастасія Цимбалару.

Кліп на трек "Лейла". Джерело: БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ

"БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ – один з моїх улюблених гуртів і мої хороші друзі. Пісню я почула ще влітку, Юліана та Сергій увімкнули і сказали, що бачать мене у головній ролі кліпу. Звісно я одразу погодилась, це велика честь", – додає вона.

Кліп на трек "Лейла". Джерело: БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ

"У кадрі задіяно троє акторів, з якими було неймовірно приємно працювати. Вони повністю перевтілились й занурились у своїх персонажів. Вдячний, що вдалось зібрати такий професійний склад! Ахтем, окрім того, що неймовірний режисер та актор, ще й діючий військовослужбовець. Ще один актор, який грає молодого Ахтема у кліпі – Павло Пашуткін, теж є діючим військовослужбовцем. У Насті дуже щільний знімальний графік, а ми перебуваємо в акустисному турі Україною. І це був єдиний день, коли все це було можливо реалізувати", – Сергій Танчинець.

Нова пісня БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ розгортається в насиченій кінематографічній атмосфері, сповненій алюзій, але водночас залишає слухачеві простір для власних історій і спогадів – тих, до яких хочеться повертатися знову.