Белла та Джіджі Хадід отримають мачуху-фанатку Росії, ненабагато старшу за них: яку темну пляму приховує її біографія

У американських супермоделей Белли та Джіджі Хадід буде мачуха, біографія якої тісно пов'язана з Росією. 78-річний батько знаменитостей – девелопер Мохамед Хадід – оголосив про заручини з 43-річною уродженкою Москви, підприємицею та телевізійною персоною Кені Сільвою.

Про рішення перевести стосунки на новий рівень пара повідомила виданню Vogue Arabia. Мохамед Хадід освідчився Кені Сільві в одному з їхніх улюблених ресторанів у Беверлі-Гіллз (США), влаштувавши справжній сюрприз. Девелопер сказав кохані красиво одягнутися, адже вони "будуть святкувати". Сільва подумала, що вечір буде присвячено її нагороді в номінації "Найкраще токшоу", але все виявилося інакше.

Мохамед Хадід заручився із Кені Сільвою. Джерело: instagram.com/kenisilva_

"Я ніколи не була людиною, якій потрібні гучні заходи чи грандіозні жести, щоб відчувати себе коханою. Для мене завжди найважливішою була щирість, яка за ними стоїть. Іноді найпрекрасніші моменти в житті – це ті, про які ти навіть не думав, що мрієш", – прокоментувала освідчення фанатка РФ.

Кені Сільва із захопленням розповіла про те, що Мохамед Хадід завжди намагається втілювати її мрії у життя, підтримує всі амбіції та не намагається "підрізати крила". Зі свого боку девелопер заявив, що дуже швидко закохався у наречену та публічно розхвалив її за "простоту й любов до життя". Що цікаво, під час публічних компліментів одне одному пара й словом не обмовилася про зв'язки підприємиці з країною агресором.

Уродженка РФ стане мачухою для супермоделей. Джерело: instagram.com/kenisilva_

"Темні плями" в біографії майбутньої мачухи Белли та Джіджі Хадід

Кені Сільва народилася у Москві. У столиці Росії вона отримала ступінь бакалавра з бізнесу, а в підлітковому віці почала розвивати там кар'єру моделі. Як розповідала Сільва, у 14 років вона вмовила маму дозволити їй відвідувати модельну школу, аби "стати впевненішою в собі, навчитися наносити макіяж, ходити по подіуму та фотографуватися". Незабаром вона підписала контракт із одним з московських агентств.

"З раннього віку я була дуже дорослою не за роками, а модельний бізнес дав мені свободу та можливість жити в різних куточках світу й подорожувати", – розповідала наречена Мохамеда Хадіда.

Кені Сільва народилася та пр... Джерело: instagram.com/kenisilva_ Розгорнути

Певний період Кені Сільва мешкала в Мілані (Італія), у 19 років переїхала до Каліфорнії (США), але водночас від візитів до країни-агресора не відмовилася. У вересні 2022 року, коли вже тривала повномасштабна війна, вона приїхала до Москви. Як зазначає SCMP, тоді Кені Сільва навіть зробила допис у соцмережах із підписом: "Зроблено в Росії з любов’ю. Ласкаво просимо додому". Що цікаво, зараз це допис зник з її профілю в Instagram.

Наразі Кені Сільва залишила світ моделінгу позаду, замість чого спершу займалася дизайном одягу, а потім побудувала кар'єру в сфері нерухомості. Вона також написала книгу про розлучення та засвітилася в реаліті-шоу "Справжні домогосподарки Округу Ориндж".

Фанатка Росії, схоже, поланд... Джерело: instagram.com/kenisilva_ Розгорнути

Кені Сільва має двох дітей від попереднього шлюбу та, схоже, змогла поладнати з ненабагато молодшими за себе зірковими доньками нареченого.

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