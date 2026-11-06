Балерина Волочкова остаточно вижила з розуму та "відправила" свого ворога воювати в Україні, де живе її рідня

Російська балерина Анастасія Волочкова остаточно втратила здоровий глузд та вирішила використовувати криваву повномасштабну війну як метод помсти ворогам. Танцівниця почала вимагати відправити в зону так званої "СВО" свого ексдиректора Максима Ніколаєва, з яким нещодавно сильно поскандалила.

На особистій сторінці в Instagram Волочкова прямо закликала представників військового комісаріату "звернути увагу" на колишнього члена своєї команди. Бажання "насолити" Ніколаєву балерина поставила вище будь-яких моральних цінностей, адже "відправила" його воювати в Україну, де має родичів.

Волочкова вирішила відправит... Джерело: Скриншот Розгорнути

"Я виконую свій професійний обов’язок на сценах Росії вже 30 років. Щодо цього пришелепуватого Максима – його місце не в плітках, а в армії та на "СВО"! Де військовий комісаріат? У нього призовний вік. Зверніть увагу!", – видала танцівниця.

Однак, у такій заяві росмедіа помітили один нюанс. Офіційно у РФ призовий вік на військову службу становить від 18 до 30 років, а от Максиму Ніколаєву вже 33.

Так цинічно помститися колишньому директору Анастасія Волочкова вирішила за те, що він нібито її зрадив. Балерина заявила, що взяла Ніколаєва на роботу виключно зі почуття жалю. Вона довіряла йому як другу, возила на відпочинок на кордон за власний кошт, а в результаті отримала ножа в спину.

"Я передала кермо влади людині, яку вважала другом. Він взяв у організатора мого концерту в Краснодарі більше грошей, ніж було домовлено, хоча мені гонорар навіть не виплатили! Я тебе на Мальдіви відвезла безкоштовно? Відвезла. Ти там селфі робив, хвалився. Як тобі не соромно?", – поплакалася танцівниця.

Балерина зі скандалом розірв... Джерело: Росмедіа Розгорнути

За словами Волочкової, Ніколаєв фактично зірвав логістику її виступу: не надав контактів організаторів й абсолютно нічого не розповів про трансфер та умови проживання. Окрім того, як видала балерина, концертний директор "втручатися в справи її родини", чого вона більше не могла терпіти.

Зі свого боку Ніколаєв не визнав провини в жодному зі звинувачень та у відповідь наїхав на танцівницю: "Анастасія Волочкова нестабільна. Сьогодні вона летить до Краснодара, а завтра – ні. Сьогодні ми працюємо, а завтра – ні. Моя помилка в тому, що я не підписав з нею жодних документів – усе будувалося на дружніх засадах. Грошей я взяв рівно стільки ж, скільки й минулого разу".

Родичі скандальної балерини в Україні

Анастасія Волочкова будує образ ура-патріотки завдяки заявам про любов до Росії та підтримці диктатора Володимира Путіна, тоді як про рідню в Україні, яка живе під гнітом російського терору, воліє зовсім не згадувати. Рідний дядько балерини Анатолій Волочков разом із дружиною мешкає в одному з прифронтових сіл Запорізької області. Під час жорстоких російських атак подружжя вимушене ховатися в старому сараї, а харчується тим, що виростило на городі.

Рідний дядько Волочкової меш... Джерело: Суспільне Розгорнути

Як ділився Анатолій Волочков, він не спілкується ні з рідним братом, який живе в Санкт-Петербурзі, ні з племінницею. Востаннє чоловік бачив Анастасію Волочкову в 2004 році під час її концерту. Щоправда, підійти до балерини він не зміг, бо "там була охорона і своя машина була".

Сама танцівниця в публічному просторі говорила про те, що більшість її родичів по батьковій лінії мешкають у Запоріжжі, ще в 2012 році. Вона згадувала про дідуся та бабусю, а от про дядька не обмовилася й словом.

Варто зауважити, що в 2022 році спливла інформація про те, що тодішній бойфренд Анастасії Волочкової – Сергій Кузнєцов – перебував у розшуку на території України за терористичний акт із застосуванням зброї. У 2014-му бойовик "ДНР" очолював рух у Запоріжжі, що поширював проросійські наративи.

Колишній бойфренд Волочкової... Джерело: Instagram/volochkova_art Розгорнути

Згодом він все ж опинився за ґратами, проте в Росії. Кузнєцову загрожувало від 8 до 10 років позбавлення волі за серйозне побиття дружини. Однак доля колишнього Волочкової сталася трагічніше – він нібито повісився у камері слідчого ізолятора.

Раніше OBOZ.UA розповів, що в мережі спливло інтервʼю Волочкової за 2014 рік, де вона в Києві засуджує путіністів.