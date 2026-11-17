Австралійський гурт breathe. випустив пісню та кліп, присвячені українцям. Відео

Австралійський гурт breathe., який цього літа вперше виступив в Україні, випустив пісню "There’s A Way Out Of Here", яку присвятив українському народу. Музиканти зазначили, що написали її саме для нас, аби спробувати подарувати "хоч трохи надії навіть у найчорніші часи".

Про це гурт повідомив на своїй сторінці в Instagram. Кліп на нову пісню австралійці зняли під час подорожі в Україну, показавши в ньому декого з тих людей, яких зустріли у цій поїздці.

"У липні 2026 року ми вирішили, що настав час приїхати особисто: ми вирушили до України, щоб дати два концерти, а всі виручені кошти спрямувати на підтримку життя в Україні. Під час подорожі ми зняли цей музичний кліп разом із деякими з тих чудових людей, яких зустріли. Людей, які зустріли нас із такою добротою та любов’ю, незважаючи на все, що їм доводиться переживати через російське вторгнення", – сказано в дописі.

Повну версію кліпу на пісню "There’s A Way Out Of Here" дует опублікував на своєму YouTube-каналі.

"Сьогодні ми ділимося цим відео зі світом. Це вшанування наших друзів там, їхньої індивідуальності та людяності", – зазначили breathe.

Скриншот допису гурту breathe. в Instagram

Як повідомляв OBOZ.UA, цього літа дует breathe. з Австралії подолав майже 15 тисяч кілометрів із Сіднея до Києва заради виступу перед українською аудиторією. Гурт, до складу якого входять Ендрю Грант і Шон Вокер, не планували цьогоріч давати жодних концертів, але для українців зробили виняток.

Історія про українських фанатів, які торік понад 20 годин добиралися автобусом до Варшави на їхній концерт, настільки вразила breathe., що цього разу вони самі приїхали до Києва та Львова.

Австралійські музиканти в Україні. Джерело: instagram.com/breathe.team

Під час концерту на Atlas Festival дует ненадовго поставив музику на паузу заради важливого послання до українців. На великому екрані показали відео, яке для глядачів Atlas Festival записали друзі музикантів з усього світу. Зі сцени пролунали слова підтримки українцям і щирого захоплення їхньою силою та стійкістю.

Під час свого візиту в Україну музиканти відкрито писали про жахи війни та висловлювали безумовну підтримку українському народові.

"У ніч перед фестивалем понад 40 балістичних ракет обрушилися на Київ, деякі з них – лише за кілька кілометрів від нашого готелю. Одна наша безсонна ніч – це ніщо порівняно з тим, що переживають українці в ці роки", – зазначали вони.

Ендрю Грант зробив татуювання з українським словом "єдність". А фото з концерту breathe. у Києві стало обкладинкою їхнього нового альбому. За словами музикантів, знімок передає людяність, надію, сум, силу та любов – ті самі почуття, які відображає і сам альбом.