Артем Пивоваров став батьком? У мережі знайшли промовисту деталь на фото співака, який тримає особисте за сімома замками
Артем Пивоваров натякнув, що став татом
Співак Артем Пивоваров, ймовірно, уперше став батьком. Нову хвилю чуток про поповнення в родині артиста спровокувала його свіжа публікація: виконавець показав, як грає у нову GTA 6, однак увагу користувачів привернула зовсім не відеогра, а святкові декорації на задньому плані.
У кадр, оприлюднений в InstaStories, потрапило чимало повітряних кульок блакитного та рожевого кольорів. У Threads припустили, що вони могли бути частиною декорацій для зустрічі жінки з пологового будинку, а отже, дружина музиканта Дар'я Пивоварова, ймовірно, вже народила первістка.
Артем Пивоваров натякнув на...
Джерело: скриншот
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Авторка допису звернула увагу на декор і припустила, що він може бути пов'язаний із народженням доньки, хоча сині кульки на знімку також є.
"Звернула увагу на кульки. І мені нагадало, що такі кульки роблять для жінки, яка повертається додому з пологового. Тож усе ж таки Даша вже народила, може, не саме зараз, а, можливо, нещодавно, але все ж таки наш Артем став батьком. І ці хмаринки праворуч точно, як роблять для таких подій. І рожеві – ніби у нього донечка", – написала користувачка.
Авторка допису звернула увагу на декор.
Джерело: скриншот
Інші коментатори також вирішили, що поява таких прикрас у кадрі може бути невипадковою. "Я думаю, Тьома знав, що робить, виставляючи фото з такими кульками, всі знають, що такі кульки зазвичай дарують на виписку", – йдеться в одному з дописів.
Утім, наразі це лише припущення фанатів. Сам Артем Пивоваров не повідомляв про народження дитини, та й про вагітність коханої мовчав.
Дар'я з'явилася в об'ємній ч...
Джерело: Скриншот
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Чутки про можливе батьківство співака з'явилися не вперше. Ще влітку 2026 року блогер-пліткар Богдан Беспалов повідомив, що артист нібито готується стати батьком. Тоді він посилався на інформацію від своїх інсайдерів, однак подробиць не розкривав.
До цього шанувальники звернули увагу на відео з Atlas Festival, де Дар'я з'явилася в об'ємній чорній сукні та тримала руки на животі. Деякі глядачі припустили, що таким чином вона могла приховувати вагітність.
Артем Пивоваров згадував про...
Джерело: instagram.com/dasha_mavashy
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Пара також тривалий час не коментувала чутки про таємне весілля. Приводом для них стала зміна прізвища Дар'ї Чередниченко на Пивоварову в реєстрі фізичних осіб-підприємців. Як раніше з'ясував OBOZ.UA, відповідні зміни внесли 10 червня 2026 року. Крім того, Артем і Дар'я зареєстровані за однією адресою в Ірпені.
Раніше OBOZ.UA писав, що Олександр Кривошапко оголосив про вагітність третьої дружини, і розповідав, що відомо про першу доньку зірки "Х-Фактора" та який вигляд вона має.
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