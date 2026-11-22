Артем Пивоваров став батьком? У мережі знайшли промовисту деталь на фото співака, який тримає особисте за сімома замками

Співак Артем Пивоваров, ймовірно, уперше став батьком. Нову хвилю чуток про поповнення в родині артиста спровокувала його свіжа публікація: виконавець показав, як грає у нову GTA 6, однак увагу користувачів привернула зовсім не відеогра, а святкові декорації на задньому плані.

У кадр, оприлюднений в InstaStories, потрапило чимало повітряних кульок блакитного та рожевого кольорів. У Threads припустили, що вони могли бути частиною декорацій для зустрічі жінки з пологового будинку, а отже, дружина музиканта Дар'я Пивоварова, ймовірно, вже народила первістка.

Артем Пивоваров натякнув на... Джерело: скриншот Розгорнути

Авторка допису звернула увагу на декор і припустила, що він може бути пов'язаний із народженням доньки, хоча сині кульки на знімку також є.

"Звернула увагу на кульки. І мені нагадало, що такі кульки роблять для жінки, яка повертається додому з пологового. Тож усе ж таки Даша вже народила, може, не саме зараз, а, можливо, нещодавно, але все ж таки наш Артем став батьком. І ці хмаринки праворуч точно, як роблять для таких подій. І рожеві – ніби у нього донечка", – написала користувачка.

Авторка допису звернула увагу на декор. Джерело: скриншот

Інші коментатори також вирішили, що поява таких прикрас у кадрі може бути невипадковою. "Я думаю, Тьома знав, що робить, виставляючи фото з такими кульками, всі знають, що такі кульки зазвичай дарують на виписку", – йдеться в одному з дописів.

Утім, наразі це лише припущення фанатів. Сам Артем Пивоваров не повідомляв про народження дитини, та й про вагітність коханої мовчав.

Дар'я з'явилася в об'ємній ч... Джерело: Скриншот Розгорнути

Чутки про можливе батьківство співака з'явилися не вперше. Ще влітку 2026 року блогер-пліткар Богдан Беспалов повідомив, що артист нібито готується стати батьком. Тоді він посилався на інформацію від своїх інсайдерів, однак подробиць не розкривав.

До цього шанувальники звернули увагу на відео з Atlas Festival, де Дар'я з'явилася в об'ємній чорній сукні та тримала руки на животі. Деякі глядачі припустили, що таким чином вона могла приховувати вагітність.

Артем Пивоваров згадував про... Джерело: instagram.com/dasha_mavashy Розгорнути

Пара також тривалий час не коментувала чутки про таємне весілля. Приводом для них стала зміна прізвища Дар'ї Чередниченко на Пивоварову в реєстрі фізичних осіб-підприємців. Як раніше з'ясував OBOZ.UA, відповідні зміни внесли 10 червня 2026 року. Крім того, Артем і Дар'я зареєстровані за однією адресою в Ірпені.

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