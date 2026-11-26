Анджеліна Джолі та Бред Пітт поставили крапку в запеклій судовій боротьбі за виноробню через 10 років після розриву: заява зірок

У запеклій судовій тяганині між голлівудськими акторами Анджеліною Джолі та Бредом Піттом щодо французької виноробні Château Miraval стався несподіваний поворот. Через 10 років після розриву стосунків вони змогли укласти мирову угоду.

Про це представники знаменитостей повідомили виданню People. Справа роками не вибувала з фокусу уваги публіки, адже супроводжувалася гучними скандалами, зокрема, звинуваченнями в насильстві, однак тепер обидві сторони планують дотримуватися інформаційної тиші.

Анджеліна Джолі та Бред Пітт... Розгорнути

"Ми врегулювали суперечку поза судом в інтересах нашої родини та не коментуватимемо це питання надалі. Будь-які коментарі в медіа, приписані неназваним "джерелам", насправді не надходять ані від нас, ані від когось із нашого близького оточення", – йдеться в заяві.

Зауважимо, що Анджеліна Джолі та Бред Пітт придбали контрольний пакет акцій Château Miraval у 2008-му, а через шість років зіграли на території виноробні весілля. Подружнє життя акторів тривало недовго, адже вже у 2016-му зірка "Малефісенти" подала на розлучення. Цю справу було врегульовано в 2024-му, але остаточно "розпрощатися" одне з одним експодружжя не могло через Château Miraval.

Між зірками багато років три... Розгорнути

У 2021 році Анджеліна Джолі продала свою частку у виноробні російському мільярдеру Юрію Шефлеру за 164 мільйони доларів. Через рік Бред Пітт подав позов проти акторки, звинувативши її у порушення домовленості не проводити жодних фінансових операцій без згоди іншої сторони. У відповідь на це Джолі заявила, що колишній чоловік веде проти неї "мстиву війну". За інформацією представників знаменитості, Бред Пітт відмовився викупити її частку у виноробному бізнесі, адже вона не захотіла підписувати угоду про нерозголошення насильства з його боку.

Джолі звинуватила Пітта в насильстві

Мова йшлася про інцидент в літаку, який стався у 2016 році. Як стверджувала Анджеліна Джолі, тоді Бред Пітт кричав на неї, схопив за голову, тряс, штовхнув у стіну ванної кімнати і кілька разів ударив кулаком по стелі літака. Це все відбувалося на очах їхніх дітей. Пітт ці звинувачення заперечував.

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