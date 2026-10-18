Андре Тан показав, на що перетворився його бізнес у Рівному після російського обстрілу. Відео
Андре Тан показав, на що пер...
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Дизайнер Андре Тан повідомив про знищення ще одного магазину свого бренду внаслідок російського обстрілу. Цього разу під удар потрапив торговельний центр "Екватор" у Рівному, де було розташоване приміщення його бізнесу.
На кадрах, якими модельєр поділився в Instagram, видно розбиті вітрини, пошкоджені стіни та меблі, повалені вибуховою хвилею. Дизайнер зізнався, що новина про руйнування магазину стала для нього особливо болючою, адже з партнерами з Рівного бренд співпрацював понад 15 років.
"Сьогодні мені дуже-дуже боляче. Тому що знову зруйнований магазин Andre Tan. І цього разу у місті Рівне. Для мене це особлива історія. Адже Рівне – це один з найперших наших партнерів, який повірив у бренд. Ми разом зростали, ми мріяли, ми долали труднощі", – сказав модельєр.
На опублікованих кадрах можна побачити наслідки удару по магазину: скло у вітринах розбите, частина конструкцій пошкоджена, а меблі всередині приміщення перекинуті. Руйнування торкнулися не лише магазину Андре Тана, а й інших об'єктів торговельного центру.
"Сьогодні бачити, як все це, що ми будували більш ніж 15 років, зруйновано. Мені нестерпно-нестерпно боляче. Але найстрашніше – це не зруйновані стіни і не розбиті вітрини. За кожним магазином стоять родини, мрії та надії на завтрашній день", – зазначив Андре Тан.
"Приліт" стався 16 жовтня, коли російяни атакували Рівне реактивними дронами. Унаслідок удару було пошкоджено торговельно-розважальний центр "Екватор", а також знищено будівельний гіпермаркет.
Внаслідок цієї російської атаки постраждали семеро людей.
Наслідки обстрілу.
Джерело: скриншот
Раніше OBOZ.UA розповідав, що це не перша втрата бізнесу Андре Тана через російські обстріли. У січні 2026 року дизайнер повідомив про знищення магазину свого бренду в Херсоні. Тоді приміщення вигоріло вщент після влучання. А початку повномасштабного вторгнення, магазин у цьому місті пограбували російські військові.
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