Альона Альона потрапила до лікарні та однією загадковою фразою прокоментувала свій стан. Фото

Українська реперка та авторка пісень Alyona Alyona збентежила фанатів станом свого здоров'я. 35-річна артистка поділилася фотографією з лікарняної палати та наразі вирішила не вдаватися у подробиці діагнозу, а лише загадково натякнувши, що її життю нічого не загрожує.

На особистій сторінці в Instagram знаменитість показала світлину, де лежить на ліжку під крапельницею. У кадр потрапила лише рука Alyona Alyona.

"Ну що, жить буду", – коротко написала реперка.

Alyona Alyona показала фото... Джерело: instagram.com/alyona.alyona.official Розгорнути

Публікацією з лікарні Alyona Alyona не на жарт розбурхала мережу. Шанувальники виконавиці "засипали" її питаннями про причину госпіталізації, а зіркові колеги почали бажати якомога швидшого відновлення.

"Та що ж таке! Альоночко! Сил тобі, дорога!"

"Моя хороша. Одужання!"

"Сил та здоровʼя, бережіть себе".

"Що сталося?"

"Відновлюйся, будь ласка".

Фанати й колеги підтримали зірку

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