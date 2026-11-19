Аліна Гросу розсекретила бізнес своїх батьків і відповіла на чутки про казкові статки: літака в нас немає

Співачка Аліна Гросу розповіла, чим заробляють на життя її батьки, яких пов'язують із великими статками родини. Як виявилося, основний бізнес подружжя – виробництво яєць. Артистка з гумором відреагувала на припущення про розкішне життя сім'ї та запевнила, що власного літака вони не мають.

Про це виконавиця розповіла в короткому інтерв'ю блогеру Ніколасу Кармі. Коли розмова зайшла про фінансові можливості родини, Гросу вирішила розвіяти чутки про нібито казкові багатства.

"Батьки займаються яйцями. Багато хто каже, що у нас великі статки. У нас літаків, якщо що, немає. Головний бізнес батьків – це яйця. Я яйця дуже люблю. Дякую їм велике, що в нас є яйця завжди", – пожартувала співачка, неабияк розсмішивши співрозмовника.

Аліна Гросу з батьками. Джерело: Instagram @alina_grosu

Батьків Аліни звати Михайло та Ганна Гросу. Подружжя мешкає в Чернівцях, звідки родом артистка. У грудні 2025 року вони відсвяткували 31-річчя шлюбу.

Подружжя мешкає в Чернівцях,... Джерело: Instagram @mamagrosu Розгорнути

Водночас розмови про статки родини виникали не лише через бізнес батьків. У 2022 році Гросу запросила телеведучу Катерину Осадчу до сімейного будинку в Чернівцях і показала, де минуло її дитинство.

Будинок, де виросла Аліна Гросу. Джерело: Скріншот Instagram-stories "Світського життя"

Особняк мав розкішний інтер'єр зі світлим оздобленням, мармуровою підлогою, декоративною ліпниною та позолоченими елементами. Також співачка показувала кімнату, в якій виросла, та колекцію своїх перших сценічних костюмів.

Аліна Гросу показала особняк журналістам. Джерело: Скріншот Instagram-stories "Світського життя"

Раніше сім'я жила на два міста: у Чернівцях вела бізнес, а в Києві допомагала доньці з навчанням і розвитком музичної кар'єри. Згодом батьки повернулися на Буковину.

Аліна Гросу, Олександр Полян... Джерело: Скріншот Instagram-stories Аліни Гросу Розгорнути

Раніше OBOZ.UA писав, що Аліну Гросу в "шубі барона" порівняли з Ларисою Доліною. Співачка обрала ефектне довге пальто з масивним хутряним оздобленням, яке нагадало деяким користувачам мережі образи російської виконавиці-зрадниці України.