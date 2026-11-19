Акторка Людмила Загорська пригадала, як Кузьма Скрябін урятував її в Парижі, та зізналася, про що шкодує після його загибелі

Українська акторка Людмила Загорська пригадала ситуацію, коли співак Кузьма Скрябін вберіг її від серйозного падіння на зйомках проєкту "Ігри патріотів" (пізніше – "Битва націй") у Франції. Через насичений робочий графік артистка не мала змоги нормально відпочити, тож у певний момент просто втратила свідомість. Тоді вона не звалилася на підлогу лише завдяки швидкій реакції музиканта, який вчасно підхопив її на руки.

За словами Загорської, її стан неабияк налякав Кузьму Скрябіна, але, на щастя, обійшлося без серйозних наслідків. Про інцидент акторка розповіла в інтерв'ю Аліні Доротюк.

"Був такий проєкт "Ігри патріотів". Ми його знімали в місті Серні під Парижем. Там був великий павільйон, куди з'їжджалися з різних країн знімальні групи. У нас ведучим був Кузьма. Зйомки були дуже виснажливі. Починалося все зрання й іноді тривало до 2-3 години ночі. Потім ми їхали до Парижа по заторах, спали 2-3 години і все знову. Тоді ми проводили з Кузьмою найбільше часу, бо разом жили", – поділилася акторка.

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У проєкті Людмила Загорська обіймала посаду літературної редакторки та коригувала сценарні репліки, які зачитував Кузьма Скрябін. В її обов'язки також входило контролювати правильність вимови музикантом завчасно підготованих фраз для підводок, які вони знімали за межами павільйону. Як зазначила акторка, один із таких виїздів пішов зовсім не за планом, адже виснажливий графік вдарив по її самопочуттю.

"Ми знімали світанок біля Тріумфальної арки. Це була десь шоста ранку. Кузьма стоїть нарядний, читає текст. Я все контролюю і відчуваю, що від перевтоми в мене починає темніти в очах і я втрачаю свідомість. Кузьма ринувся і прямо підняв мене. Я би грохнулася добряче. Я нічого не бачила, але чула голос Кузьми: "У Люсі пульсу немає. Що робити?". Я думала: "Ну все, померла". Але якось мене відкачали", – пригадала знаменитість.

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За словами Людмили Загорської, коли вони знімали проєкт, у якому команди з різних країн змагалися у низці екстремальних випробувань, не мали часу насолодитися Францією. Тому після завершення роботи вони вирішили залишитися ще не кілька днів у країні, аби краще її дослідити. Кузьма Скрябін підбивав Загорську поїхати разом в Нормандію, проте вона відмовилася, бо мала дещо інше бачення відпочинку. Тепер акторка дуже шкодує про своє рішення, адже незадовго після цієї поїздки Скрябін загинув.

"Кузьма казав: "Я поїду в Нормандію. Поїхали зі мною". А так як ми любителі поплавати, я говорила: "Поїхали краще на Лазуровий берег, побачимо раз в житті, що таке Канни, Ніцца". А він: "Ні-ні. Я буду там устриці їсти". І ми не поїхали з ним, а незабаром він загинув. Я так жалкую, думаю: "Бажання побачити Канни в мене було сильніше, ніж провести разом час", – розповіла акторка.

Кузьма Скрябін загинув 2 лютого 2015 року в жахливій ДТП поблизу села Лозуватка Дніпропетровської області. Позашляховик артиста Toyota Sequoia, на якому він повертався додому після концерту в Кривому Розі, зіткнувся з молоковозом. За офіційною версією, його автомобіль виїхав на зустрічну смугу через складні погодні умови. Кузьма Скрябін загинув на місці подій.

Артист загинув у страшній ДТП. Джерело: 0564.ua

Як поділилася Людмила Загорська, їй було дуже складно повірити в смерть артиста. Скрябін часто возив друзів на концерти саме на Toyota Sequoia і, за словами, акторки, був чудовим водієм.

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