Донька Чада Лоу померла в 13 років

Актор, який був кумиром молоді в 80-х, втратив 13 річну дочку: родина натякнула на причину трагедії

У родині американського актора Чада Лоу, від якого фанатіла молодь у 80-х, сталася жахлива трагедія – померла його середня донька Фіона Геплер Лоу. Серце дівчини зупинилося у віці 13 років.

Болісну звістку родина знаменитості оголосила в заяві, яку надіслала виданню People 29 вересня. Наразі близькі Фіони Геплер Лоу вирішили не розкривати точну причину її смерті, однак натякнули, що це могло статися через проблеми дівчини з психічним здоров'ям.

Фіона Геплер Лоу померла в 13 років Джерело: instagram.com/ichadlowe

"Ми глибоко засмучені через втрату нашої любої Фіони. Її обожнювали сестри, а батьки безмежно любили. Насправді вона була світлом нашого життя. Її смерть стала страшним ударом для всієї нашої родини, і зараз ми просимо молитися за нас та поважати наше право на приватність. Якщо ви або хтось із ваших знайомих має проблеми з психічним здоров’ям, будь ласка, зверніться на гарячу лінію допомоги у кризових ситуаціях 988", – йдеться у заяві.

Фіона Геплер Лоу народилася 16 листопада 2012 року. Вона стала другою дитиною Чада Лоу та його дружини, кінопродюсерки Кім Пейнтер. У дівчини залишилося дві сестри: старша Мейбл і молодша Ніксі.

Чад Лоу втратив середню доньку Джерело: instagram.com/ichadlowe

Хто такий Чад Лоу

Чарльз Девіс Лоу народився 15 січня 1968 року в місті Дейтон (США) та зростав у "традиційному середовищі Середнього Заходу". Розвивати свою кінокар'єру він почав у 1980-х роках, знімаючись у кількох телевізійних проєктах. Перша слава прийшла до актора після того, як він зіграв головну роль у ситкомі Спенсер.

У період з 1991 по 1993 роки Чад Лоу знімався у стрічці "Життя триває" (Life Goes On), яка принесла йому премію "Еммі" в номінації "Найкращий актор другого плану в драматичному серіалі". Серед інших відомих проєктів за його участі є: "Район Мелроуз", "Місце Злочину: Маямі", "Кістки", "Без сліду", "Милі ошуканки" та інші.

Актор став зіркою екранів у 80-тих Джерело: instagram.com/ichadlowe

Що цікаво, завдяки професії Чад Лоу зустрів свою першу дружину. На знімальному майданчику стрічки "Тихі дні в Голлівуді" він познайомився з акторкою Гіларі Свенк, із якою в 1997 році одружився. Знаменитості прожили в шлюбі близько 10 років, після чого в 2007-му офіційно розлучилися. У 2010-му Чад Лоу узаконив свої стосунки з Кім Пейнтер на невеликій церемонії в Лос-Анджелесі.

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