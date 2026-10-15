96-річна Ліна Костенко в новому яскравому вбранні посміялася над росіянами в компанії близьких друзів. Фото

96-річна українська поетеса Ліна Костенко зустрілася з акторами Івано-Франківського драмтеатру, які привезли до Києва виставу "Маруся Чурай" режисера Ростислава Держипільського за її знаменитим романом у віршах. Під час спілкування письменниця жартувала про росіян, викликавши сміх присутніх, а сама з'явилася перед гостями в яскравому фіолетово-синьому вбранні з блакитним шарфом.

Світлини й подробиці зустрічі, яка відбулася 13 жовтня у Фундації Ліни Костенко, опублікували на сторінці видавництва "А-ба-ба-га-ла-ма-га" в Instagram, а також у матеріалі LB.ua. "Які ви всі красиві. І різні. А от росіяни – усі однакові", – пожартувала Ліна Василівна, викликавши сміх у присутніх.

Ліна Костенко зустрілася з акторами. Джерело: lb.ua

Серед гостей разом з письменницею були:

багаторічний видавець поетеси Іван Малкович,

її донька Оксана Пахльовська,

письменник і військовий Сергій Жадан,

лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук,

режисер Олесь Санін,

кінокритик Сергій Тримбач,

актори Івано-Франківського драмтеатру та інші.

На опублікованих фотографіях... Джерело: lb.ua Розгорнути

На опублікованих фотографіях поетеса постала в насиченому фіолетово-синьому кардигані на білу атласну сорочку та бірюзово-блакитному шарфі. Її образ доповнили звичні кучері й помада приглущеного персикового кольору.

Під час зустрічі Костенко усміхалася, спілкувалася з митцями та слухала розповіді акторів про роботу над постановкою "Марусі Чурай".

Під час зустрічі Костенко ус... Джерело: lb.ua Розгорнути

"Я зараз дивлюсь на вас і радію. Радію навіть у такий страшний час. Йде війна, і завжди маю при собі флешку: якщо уб’ють, то при мені буде все те, що я пишу зараз. Щоб нічого не пропало", – розповіла присутнім поетеса.

Режисер вистави Ростислав Держипільський розповів, що задум поставити "Марусю Чурай" виник у нього під час перебування в Хорватії. Спочатку він планував працювати над твором Тараса Шевченка, однак зрештою його надихнула поезія Костенко.

Вистава "Маруся Чурай". Джерело: lb.ua

Раніше OBOZ.UA розповідав, як пройшла премʼєра "найдорожчої" вистави "Маруся Чурай" і який "вердикт" винесла Ліна Костенко за сценою.