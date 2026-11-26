93-річна Джоан Коллінз вразила ефектним виглядом у сукні з оголеними плечима: як зірка "Династії" зберігає свою молодість

Британська акторка Джоан Коллінз вразила бездоганним почуттям стилю на заході з нагоди відкриття різдвяної ялинки готелю Claridge. 93-річна зірка серіалу "Династія" засяяла на вечірці в чорній сукні довжини міді, яка оголила її плечі.

Притаманний собі гламур селебріті випромінювала й завдяки ефектним аксесуарам. Кольорових акцентів образу Коллінз додала завдяки червоному боа з пір'я, масивним сережкам та намисту, пише Daily Mail.

Джоан Коллінз засяяла на веч... Розгорнути

Не менш цікавим був і макіяж акторки на святковій події. Вона не слідує тренду на нюдові відтінки засобів декоративної косметики, тож увиразнила погляд яскравими тінями з блискітками, а на губи нанесла глянцеву рожеву помаду.

Джоан Коллінз вражає публіку... Розгорнути

Дивлячись на такий ефектний зовнішній вигляд Джоан Коллінз, складно сказати, що їй вже 93 роки. "Вічна молодість" акторки завжди привертає увагу публіки, а що найцікавіше, її головний секрет криється не в "уколах краси" чи пластичних операціях. Як ділилася знаменитість, важливою частиною її життя донині залишаються фізичні навантаження, хоча й не такі інтенсивні, як колись.

"Мій режим тренувань змінився. У молодості я була дуже активною: з 16 років я годинами танцювала на дискотеках і в клубах. Зараз я рекомендую фізіотерапію всім, хто хоче залишатися у формі. Півгодини на день дають мені необхідну енергію", – розповідала зірка "Династії".

Акторка не відмовляє собі в келисі вина

Джоан Коллінз дотримується збалансованого харчування. Вона виключила зі свого раціону фастфуд, приймає вітаміни С, Е та омега-кислоти. Але водночас зірка може з легкістю дозволити собі випити келих вина чи поласувати десертом.

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