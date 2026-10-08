63-річна зірка "Емілі в Парижі" вийшла в світ у сукні від українського бренду за понад 32 тис. грн. Фото

Культова французька акторка Філіппіна Лерой-Больє з'явилася на презентації нових парфумів O Boticário в образі від українського бренду BEVZA. 63-річна виконавиця ролі Сільві Грато в популярному серіалі "Емілі в Парижі" засяяла на заході в елегантній сукні "Білий на білому".

Про це повідомили на офіційній сторінці бренду в Instagram, оприлюднивши серію фотографій знаменитості у вишуканому аутфіті. Вартість такого вбрання становить 32 175 гривень, однак нині воно доступне для покупки за 19 305 грн, адже діє знижка.

Філіппіна Лерой-Больє вбрала... Джерело: instagram.com/bevza Розгорнути

Максі-сукня, яку обрала для себе Філіппіна Лерой-Больє, вирізняється асиметричним дизайном. З одного боку виріб має скульптурну драпіровку, що прикриває плече, а з іншого – регульований шнурок.

Сукня "Білий на білому" має цікавий фасон. Джерело: Скриншот

Образ селебріті довершила елегантними золотими прикрасами, а саме сережками-кільцями та каблучкою. Філіппіна Лерой-Больє зробила м'які локони та підкреслила зовнішність нюдовим макіяжем, створивши акцент на очах.

Зірка обрала асиметричне вбрання. Джерело: instagram.com/bevza

У серіалі "Емілі в Парижі" глядачі звикли бачити 63-річну зірку в лаконічних костюмах та елегантних сукнях, і, що цікаво, її гардероб в реальному житті майже нічим не відрізняється. Із моменту становлення акторської кар'єри наприкінці 1980-х знаменитість вибудувала свій унікальний стиль, який уособлює французький шик.

Філіппіна Лерой-Больє має вишуканий стиль. Джерело: Netflix

До речі, Філіппіна Лерой-Больє не єдина зірка "Емілі в Парижі", яка є поціновувачкою українських брендів. У 2024 році акторка Ешлі Парк прогулялася вулицями Франції у фактурному бежевому кепі від Руслана Багінського, а до цього засяяла на прем'єрі четвертого сезону серіалу в сріблястій сукні Lever Couture.

Ешлі Парк надягла кепі від Р... Джерело: instagram.com/ashleyparklady Розгорнути

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