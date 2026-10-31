6 років без Шона Коннері: чому "Джеймса Бонда" залишили біля "розбитого столу" в Росії

Рівно шість років тому, 31 жовтня 2020-го, зупинилося серце актора та першого виконавця ролі Джеймса Бонда – Шона Коннері. Хоча легенда кіно й отримав широку славу завдяки перевтіленню в агента "007", не хотів обмежувати себе виключно одним персонажем, тож зрештою відмовився від цього екранного амплуа. Таке рішення дещо "вдарило" по кар'єрі знаменитості та навіть підштовхнуло погодитися на зйомки в Росії, що обернулося для нього далеко не найприємнішим досвідом.

Шон Коннері доєднався до створення радянсько-італійської стрічки "Червоний намет" про порятунок арктичної експедиції Умберто Нобіле. Для зйомок у картині актору довелося приїхати в СРСР, де його залишили біля "розбитого столу". Деталі читайте в матеріалі OBOZ.UA.

Шон Коннері знявся у стрічці... Джерело: Кадр із фільму Розгорнути

Після залишення "Бондіани" Шон Коннері на певний період залишився без проєктів, тож "вхопився" за роль першовідкривача Південного полюса Руаля Амундсена. Таке рішення знаменитості було справжньою несподіванкою, адже від участі в "Червоному наметі" раніше відмовилися Лоуренс Олів'є, Пол Скофілд та Джон Вейн як знак протесту проти введення військ СРСР на територію Чехословаччини.

Прибувши до Москви, Коннері потрапив у досить незвичну для себе атмосферу – його не оточнили сотні фанатів, адже стрічки про Джеймса Бонда в радянському прокаті були відсутні. Кінематографістам навіть довелося шукати знаменитість серед натовпу по фото, аби випадково не забрати не ту людину.

"Ніхто не вказував на нього пальцем, не кинувся за автографом. Спочатку, як мені здалося, Коннері цьому навіть зрадів. Але поки ми чекали на багаж, у його очах потихеньку почало з’являтися здивування. "Чому мене не розривають на шматки?" – можна було прочитати на цьому обличчі", – описував візит "агента "007" продюсер Борис Криштул.

Актор погодився на роль у ра... Розгорнути

Така відстороненість публіки набридла Шону Коннері ще до моменту завершення зйомок "Червоного намету", тож він вирішив влаштувати гуляння для своїх колег по цеху. Актор підготував для кінематографістів із Росії багато делікатесів та хороший алкоголь, однак через мовний бар'єр вони фактично з ним не спілкувалися, а просто поїли й пішли по своїх справах.

"Загалом усе випили, з’їли, та й пішли. А він залишився сам біля розбитого столу й, мабуть, довго повторював: "Так, це справді таємнича країна!", – висловився про інцидент Володимир Висоцький.

Зірку залишили біля "розбито... Розгорнути

Після цього Шон Коннері погодився повернутися в СРСР лише один раз і знову по роботі – зіграв у стрічці "Російський відділ". Зйомки проходили в Москві та Ленінграді (нині Санкт-Петербург), де актор знову стикнувся із байдужістю з боку росіян.

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