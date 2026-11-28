49-річна Камалія, яка різко схудла через хворобу, розкрила нові цифри на вагах. Фото до та після

Українська співачка Камалія відверто прокоментувала своє різке схуднення. Вона поділилася, що за досить нетривалий період втратила 10 кілограмів, однак за цим стоїть досить неприємна історія – боротьба з хворобою кишківника. 49-річна зірка змушена дотримуватися досить жорстких обмежень у харчуванні, через що цифра на її вагах знизилася до 59.

Про це Камалія розповіла в коментарі для проєкту "Ранок у великому місті". Заслужена артистка України підкреслила, що проблеми зі здоров'ям досить часто ставали причиною коливань її ваги. Виконавиця набрала кілограми під час боротьби з раком грудей, а тепер схудла через іншу недугу.

Камалія схудла на 10 кілограмів. Джерело: Скриншот

"Мінус 10 кг. Для цього треба захворіти. Спочатку я захворіла на онкологію. Набрала після операції, променевої та хіміотерапії. Цього року в червні в реанімації, коли підтвердили ще один серйозний діагноз кишківника, мені сказали, що того не можна й цього. Мені легше сказати, що мені можна", – зауважила артистка.

Артистка різко втратила вагу... Розгорнути

Камалія однозначно відкинула будь-які припущення про те, що втратила вагу завдяки ін'єкціям для схуднення. За словами знаменитості, єдині препарати, які вона приймає, – це ліки для кишківника.

До речі, зупинятися на досягнутому результаті схуднення вона не планує: "Я б хотіла влізти в ті сукні, що були на "Місіс Світу". Зараз я важу 59 кг. Ну, десь 53 було б класно".

Зірка хоче скинути ще кілька кілограмів

Зауважимо, що Камалія здобула титул "Місіс Світу" у 2008 році. Як розповідала артистка, у той період вона важила 46 кілограмів при зрості 174 сантиметри.

Раніше OBOZ.UA розповів, що Камалія заявила про нові погрози від колишнього-тирана Михайла Стефанішина, який її жорстоко бив.