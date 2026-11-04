2000 грн. за цілий день мук: відомий артист шокував, що його змушували робити на зйомках серіалів у мороз і без каскадерів

Український співак Іван Іщенко, більш відомий широкій аудиторії за псевдонімом BRYKULETS, пригадав досить неприємний досвід зйомок у серіалах. Свого часу артист виконував кілька епізодичних ролей у картинах про рятувальників, де йому довелося виконувати трюки без каскадерів, ще й за невелику оплату.

Окрім того, як зазначив виконавець, його невдоволення процесом створення стрічок підсилювала абсурдність деяких елементів сценарію. Про це BRYKULETS заговорив в інтерв'ю Маші Єфросиніній.

"Я трошки "поварився" в епізодичних ролях у серіалах, де рятувальники знімають тебе з дерева. Ти висиш на цьому дереві й не розумієш, що за сюжет, чому ти в пір'ї, чому на мотузці. На вулиці мінус два. Тобі дають дві тисячі гривень за цілий день цих несусвітніх мук. Ти говориш три слова, тобі кажуть: "Нормально". З другого-третього дубля вже все добре", – розповів співак.

BRYKULETS пригадав, якими бу... Джерело: Скриншот Розгорнути

Своєю "найулюбленішою" роллю BRYKULETS назвав ту, коли був змушений стрибати з балкона без жодної страховки. Артисту потрібно було з висоти п'ятого поверху потрапити в пожежну вишку, що знаходилася на рівні четвертого.

"Я переліз через балкон, стою. Мені кажуть: "Тобі треба впасти. Ти не хвилюйся". Я мав у якийсь момент зробити вигляд, що падаю з балкона. І нічого, падав у цю вежу до діда, який мене там за штани тримав. Жах. Ще й 15 відсотків агенту віддавати", – пригадав виконавець.

Артист хотів би знятися в пр... Джерело: instagram.com/brykulets Розгорнути

BRYKULETS більше не хоче брати участь у подібних картинах, проте не поставив хрест на тому, аби розвиватися в акторській сфері. Артист хотів би зіграти в серіалі чи повнометражному фільмі з дійсно якісним сценарієм.

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