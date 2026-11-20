19-річна дочка-"копія" українки Мілли Йовович знялася топлес для обкладинки журналу. Фото

19-річна Евер Андерсон, старша донька голлівудської акторки українського походження Мілли Йовович, стала героїнею зимового випуску глянцевого журналу Numéro China. Для обкладинки дівчина позувала повністю топлес, прикривши груди довгим волоссям, а інтимні частини тіла – золотистою плісированою тканиною.

На знімку, який розмістили в Instagram, донька зірки сидить на стільці в темному приміщенні, широко розставивши ноги та прийнявши невимушену позу. Образ доповнили туфлі сріблястого металевого відтінку.

Фотосесія стала однією з найвідвертіших у модельному портфоліо Евер, яка поступово з початку 2026 року будує власну кар'єру в індустрії моди.

Фотосесія стала однією з най... Джерело: instagram.com/numerochina Розгорнути

У Numéro China вихід зимового випуску супроводили загадковим описом, у якому згадали про досвід юної моделі та її вміння працювати перед об'єктивом.

"Золото. Тінь. Зіткнення поглядів. Зростаючи в цій галузі, Евер Андерсон ще в юності зрозуміла, що камери можуть брехати – і навчилася, як змусити їх говорити правду. Те, що ти носиш це з легкістю, не означає, що воно нічого не важить", – зазначили представники видання.

Відомо, що для зйомки використали вбрання з кутюрної колекції Dior сезону осінь-зима 2026/2027 – бренду, амбасадоркою якого є Андерсон.

Евер – старша донька Мілли Й... Розгорнути

Евер – старша донька Мілли Йовович та режисера Пола Андерсона. Дівчина помітно схожа на свою знамениту матір: у них подібні риси обличчя, світлі очі та пухкі губи. У листопаді акторка навіть присвятила доньці зворушливе привітання з нагоди її 19-річчя, зізнавшись, що пишається її самостійністю та особистісним розвитком.

Евер також розвиває акторську кар'єру. Вона з'явилася у фільмах "Чорна вдова" та "Пітер Пен і Венді", а також співпрацює з модним домом Dior. Окрім неї, Йовович та Андерсон виховують ще двох дітей – Дашіела Едана та Осіана Ларка Елліота.

Раніше OBOZ.UA писав, що дочка-копія українки Мілли Йовович вразила простотою на Тижні моди в Парижі.