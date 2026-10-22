10 учасників вирушать у таємничу подорож: стало відомо, хто візьме участь у Destination X на Sweet.tv

Національний онлайн-кінотеатр SWEET.TV оголосив дату премʼєри та учасників Destination X – найінноваційнішого пригодницького реаліті-шоу, у якому подорож Україною перетворюється на масштабну гру із загадками, випробуваннями та несподіваними поворотами. Прем’єра проєкту відбудеться 19 листопада тільки на SWEET.TV.

Місія Destination X – перевідкрити Україну та показати, наскільки вона різноманітна й несподівана. Навіть знайомі міста та місця можуть здивувати, якщо подивитися на них під іншим кутом. Проєкт запрошує глядачів вирушити в цю подорож разом з учасниками й побачити країну, яка продовжує творити, розвиватися та рухатися вперед попри всі виклики.

X-автобус. Джерело: SWEET.TV

Destination X – українська адаптація однойменного бельгійського пригодницького реаліті-формату, який здобув міжнародне визнання, зокрема нагороди Rose d’Or ("Золота троянда") та C21 Awards. Шоу стало успішним у різних країнах Європи, а у США вже готують другий сезон. За сюжетом, учасники вирушать у подорож Україною на спеціальному чорному двоповерховому X-автобусі із затемненими вікнами, не знаючи, куди саме прямують. Щоб зберегти інтригу маршруту, вони користуватимуться X-окулярами, які приховують від них навколишній світ. Опинившись у новій локації, учасники мають розгадувати підказки, аналізувати деталі та визначати своє місцеперебування, щоб знайти точку X. Музикант, автор пісень та фронтмен гурту KADNAY Дмитро Каднай, стане ведучим нового проєкту Destination X від SWEET.TV.

Дмитро Каднай, ведучий Destination X. Джерело: SWEET.TV

На них чекають інтелектуальні випробування, стратегічні рішення та психологічна гра, у якій спостережливість, логіка й уміння працювати з інформацією можуть стати вирішальними. Кожна нова локація – ще одна загадка, а кожне рішення може вплинути на подальший перебіг гри. На переможця чекає приз у розмірі 500 000 гривень.

"Ми створюємо Destination X, щоб у ці непрості часи дати людям можливість відволіктися від буденності й перевідкрити неймовірну Україну – країну, яка творить і рухається вперед попри все. Це пригода, у якій поєдналися азарт, стратегія, змагання та подорожі, а серед учасників: відомі люди і незвичайні українці, які додають грі справжні емоції та історії, за якими хочеться стежити. Водночас Destination X – це абсолютно новий рівень реаліті на українському ринку, де технології стають частиною гри: від унікального X-Bus до спеціальних окулярів та інтерактивних механік пошуку локацій. Це формат, який дивує не лише задумом, а й тим, як він реалізований. Я дуже радий, що завдяки SWEET.TV українці зможуть побачити це інноваційне шоу й вирушити в захопливу подорож країною разом з учасниками", – розповідає Володимир Завадюк, керівник SWEET.TV Originals, Big Entertainment Shows.

Destination X також покликаний показати Україну під новим кутом. Учасники побувають у різних куточках країни, а глядачі зможуть разом із ними перевідкривати знайомі міста та несподівані маршрути. Україна більша, ніж ти уявляєш!

Хто бере участь у Destination X на SWEET.TV

У Destination X зустрінуться люди з різними професіями, досвідом і поглядами на світ. Серед учасників – співаки Michelle Andrade, Олена Тополя, BRYKULETS та Ostrovskyi, актор Карен Варданян, дизайнерка Аліна Гніденко, митець і комік Даніл Повар, інженер-енергетик і ветеран Павло Товстик, менеджерка Іра Водоп’янова та архітектор Саша Тихолоз.

У цій грі недостатньо просто знати Україну: учасникам доведеться мислити нестандартно, помічати деталі, довіряти інтуїції та перевіряти власні здогадки. Різні характери й підходи до розв’язання завдань зроблять шлях до точки X непередбачуваним, а глядачі зможуть побачити знайомих публічних людей у незвичних для них обставинах.

Аліна Гніденко, учасниця Destination X. Джерело: SWEET.TV

Учасники Destination X:

Michelle Andrade – українсько-болівійська співачка. Олена Тополя – співачка, авторка пісень. Павло Товстик – інженер-енергетик, військовослужбовець спецпідрозділу ГУР МО України "КРАКЕН", ветеран. BRYKULETS – співак. Ostrovskyi – український артист. Карен Варданян – актор, театральний педагог. Аліна Гніденко – дизайнерка одягу, косплеєрка, блогерка. Даніл Повар – митець, комік, підприємець. Іра Водоп’янова – менеджерка каналу HoReCa Саша Тихолоз – архітектор.

Карен Варданян – актор, театральний педагог. Джерело: SWEET.TV

"Я переїхала в Україну, коли мені було 13 років. У дитинстві ми багато подорожували машиною по Болівії, але після переїзду на це майже не залишалося часу: спочатку школа, а згодом – робота й гастролі. Гастрольне життя – це автобус, сон, виступ і переїзд до наступного міста, тож побачити країну майже не вдавалося. Про Україну я дізнавалася зі шкільних екскурсій і з розповідей бабусі й дідуся, які знайомили мене з нашою історією. Але саме Destination X допоміг мені перевідкрити Україну по-новому й побачити місця, про існування яких я навіть не здогадувалася. Я ще раз переконалася, наскільки наша країна красива й самобутня – з унікальними традиціями, культурою, кухнею та неймовірною природою. Мені трохи прикро, що ми так мало знаємо про власну країну, адже тут стільки місць, якими можна захоплюватися. Я дуже рада, що завдяки проєкту змогла побачити все це на власні очі, і тепер мені ще більше хочеться подорожувати Україною, відкривати нові точки на карті й повертатися до тих, які мене особливо вразили під час проєкту", – ділиться Michelle Andrade, українсько-болівійська співачка.

Michelle Andrade, учасниця Destination X. Джерело: SWEET.TV

Дивись Destination X на SWEET.TV

Чи зможуть учасники розгадати маршрут і знайти точку X? Дізнавайся з 19 листопада – Destination X тільки на SWEET.TV.