''Звідти можна заразитися тріпаком''. Гнатковський емоційно висловився про кар'єру в Росії та заговорив про свої президентські амбіції

Український актор Олексій Гнатковський зізнався, що в юності взагалі не планував ставати артистом, а мріяв про політичну кар’єру і навіть хотів стати президентом. Водночас можливість будувати кар’єру в Росії, яка для багатьох українських акторів після розпаду СРСР здавалася шляхом до популярності та великих заробітків, його ніколи не приваблювала.

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Про це зірка "Довбуша" розповів в інтерв’ю журналістці Єлизаветі Цареградській. За словами Гнатковського, акторська професія з’явилася в його житті фактично випадково, тоді як спочатку він мав зовсім інші амбіції.

"Коли я обирав професію, то я не думав про те, чи буду актором. Я думав, що я буду займатися політикою, що я буду президентом. Мені завжди високі цілі треба ставити", – розповів артист.

Гнатковський вступив на політологію, однак паралельно почав займатися балетом. Каже, що прийшов туди за порадою товариша, якому були потрібні хлопці, а остаточно захопився мистецтвом через зовсім не професійні причини.

"Я пішов за любов’ю. Ні про яке мистецтво не йшлося", – пояснив актор.

Згодом він зрозумів, що хоче присвятити себе театру. При цьому Гнатковський наголосив, що ніколи не мріяв про Москву як про місце для побудови кар’єри, хоча в Радянському Союзі та десятки років незалежності Росія для багатьох представників української культури була своєрідним центром індустрії.

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"Москва завжди для мене була гноєм. Це завжди клоака, там москалі. А москалі це щось таке, що я зневажаю. До всього москальського у мене огида. Ніби воно брудне і звідти можна заразитися якимось тріпаком", – емоційно заявив Гнатковський.

За словами актора, він із самого початку не розглядав російський напрямок як можливість для професійного розвитку. Натомість артист мріяв про зовсім інше життя – театр, сцену та повне занурення в мистецтво.

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"Я хотів театру, живого театру, щоб я приходив кожен день, згорав там на цій сцені і потім вранці, як Фенікс, відроджувався і знов йшов на цю сцену", – поділився Гнатковський.

Його реальне життя, щоправда, виявилося далеким від юнацької фантазії про самотнього актора-богему. Гнатковський давно одружений з Ольгою, з якою познайомився ще під час навчання. У подружжя двоє синів – Остап та Орест.

Дружина актора після початку повномасштабної війни зосередилася на волонтерській роботі. За словами Гнатковського, вона керує сімейним благодійним фондом, який допомагає військовим, переселенцям, дітям, постраждалим від російської агресії, та родинам загиблих.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що коментатор "Оскару 2026" Гнатковський не стримав емоцій, коли почув російську мову на премії.