''Звідти можна заразитися тріпаком''. Гнатковський емоційно висловився про кар'єру в Росії та заговорив про свої президентські амбіції

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Підписатись
Гарячі теми
Збір на генератори для бійців Третьої окремої штурмової бригадиПіхотинцям з Третьої штурмової бригади терміново потрібна допомога: залишилось зібрати 42 тис. грнМерц приїхав до Києва попри погрози РФ: що змінюється у підтримці України та чи привіз він Taurus. Інтерв’ю з КотовимМерц приїхав до Києва попри погрози РФ: що змінюється у підтримці України та чи привіз він Taurus. Інтерв’ю з КотовимІлюстрація - поїздУ ЄС без попереджень скасували важливий для українців поїзд: що сталосяНБУ "видає" українцям 5 грн з особливим дизайномНБУ "видає" українцям 5 грн з особливим дизайном: як виглядаютьРосія застосовує для атак на Україну модернізовані дрони: в ISW назвали головні цілі ворогаРосія застосовує для атак на Україну модернізовані дрони: в ISW назвали головні цілі ворогаЯкщо зупинили представники ТЦК: адвокатка пояснила, що треба зробити перед показом документівЯкщо зупинили представники ТЦК: адвокатка пояснила, що треба зробити перед показом документівОкупанти готують ключові мости до балістичних ударів України: в "Атеш" розкрили подробиціОкупанти готують ключові мости до балістичних ударів України: в "Атеш" розкрили подробиціСили оборони відмінусували 1540 окупантів і спалили три російські танки: дані ГенштабуСили оборони відмінусували 1540 окупантів і спалили три російські танки: дані ГенштабуОкупанти вдарили по мосту через Дніпро у Запоріжжі: серед постраждалих – працівники Червоного Хреста. ФотоОкупанти вдарили по мосту через Дніпро у Запоріжжі: серед постраждалих – працівники Червоного Хреста. ФотоУ Московській області атаковано найбільшу нафтобазу регіону "Володарська": піднявся дим. Фото і відеоУ Московській області атаковано найбільшу нафтобазу регіону "Володарська": піднявся дим. Фото і відео

"Звідти можна заразитися тріпаком". Гнатковський емоційно висловився про кар'єру в Росії та заговорив про свої президентські амбіції

Катерина Галущенко
Катерина Галущенко
Time to read3 хв
icon 336
"Звідти можна заразитися тріпаком". Гнатковський емоційно висловився про кар'єру в Росії та заговорив про свої президентські амбіції
Гнатковський емоційно висловився про кар'єру в Росії та заговорив про свої президентські амбіції. Джерело: instagram.com/oleksiygnatkovskiy

Український актор Олексій Гнатковський зізнався, що в юності взагалі не планував ставати артистом, а мріяв про політичну кар’єру і навіть хотів стати президентом. Водночас можливість будувати кар’єру в Росії, яка для багатьох українських акторів після розпаду СРСР здавалася шляхом до популярності та великих заробітків, його ніколи не приваблювала.

Про це зірка "Довбуша" розповів в інтерв’ю журналістці Єлизаветі Цареградській. За словами Гнатковського, акторська професія з’явилася в його житті фактично випадково, тоді як спочатку він мав зовсім інші амбіції.

"Коли я обирав професію, то я не думав про те, чи буду актором. Я думав, що я буду займатися політикою, що я буду президентом. Мені завжди високі цілі треба ставити", – розповів артист.

Читайте також
Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
icon 8,2 т.
Як Кремль "повісив" розправу над Ігорем Тальковим на українця, чому під удар попали співачки-зрадниці та де зараз "убивця"
icon 8,2 т.
Як Кремль "повісив" розправу над Ігорем Тальковим на українця, чому під удар попали співачки-зрадниці та де зараз "убивця"
Анастасія КакунАнастасія Какун
icon 2,4 т.
Марина Боржемська вперше розповіла про важку хворобу, через яку зникала з соцмереж: тренерку "Зважених та щасливих" мучать болі
icon 2,4 т.
Марина Боржемська вперше розповіла про важку хворобу, через яку зникала з соцмереж: тренерку "Зважених та щасливих" мучать болі
Оксана ГейдорОксана Гейдор
icon 924
"Йому просто щастило з красивими дівчатами". Український продюсер жорстко пройшовся по Фальосі, який заговорив про "СВО"
icon 924
"Йому просто щастило з красивими дівчатами". Український продюсер жорстко пройшовся по Фальосі, який заговорив про "СВО"

Гнатковський вступив на політологію, однак паралельно почав займатися балетом. Каже, що прийшов туди за порадою товариша, якому були потрібні хлопці, а остаточно захопився мистецтвом через зовсім не професійні причини.

"Я пішов за любов’ю. Ні про яке мистецтво не йшлося", – пояснив актор.

''Звідти можна заразитися тріпаком''. Гнатковський емоційно висловився про кар'єру в Росії та заговорив про свої президентські амбіції

Актор в юності мав політичні амбіції. Джерело: instagram.com/oleksiygnatkovskiy

Згодом він зрозумів, що хоче присвятити себе театру. При цьому Гнатковський наголосив, що ніколи не мріяв про Москву як про місце для побудови кар’єри, хоча в Радянському Союзі та десятки років незалежності Росія для багатьох представників української культури була своєрідним центром індустрії.

"Москва завжди для мене була гноєм. Це завжди клоака, там москалі. А москалі це щось таке, що я зневажаю. До всього москальського у мене огида. Ніби воно брудне і звідти можна заразитися якимось тріпаком", – емоційно заявив Гнатковський.

За словами актора, він із самого початку не розглядав російський напрямок як можливість для професійного розвитку. Натомість артист мріяв про зовсім інше життя – театр, сцену та повне занурення в мистецтво.

''Звідти можна заразитися тріпаком''. Гнатковський емоційно висловився про кар'єру в Росії та заговорив про свої президентські амбіції

Олексій Гнатковський мріяв про зовсім інше життя – театр, сцену та повне занурення в мистецтво. Джерело: Фото Юрія Валька

"Я хотів театру, живого театру, щоб я приходив кожен день, згорав там на цій сцені і потім вранці, як Фенікс, відроджувався і знов йшов на цю сцену", – поділився Гнатковський.

Його реальне життя, щоправда, виявилося далеким від юнацької фантазії про самотнього актора-богему. Гнатковський давно одружений з Ольгою, з якою познайомився ще під час навчання. У подружжя двоє синів – Остап та Орест.

Дружина актора після початку повномасштабної війни зосередилася на волонтерській роботі. За словами Гнатковського, вона керує сімейним благодійним фондом, який допомагає військовим, переселенцям, дітям, постраждалим від російської агресії, та родинам загиблих.

''Звідти можна заразитися тріпаком''. Гнатковський емоційно висловився про кар'єру в Росії та заговорив про свої президентські амбіції

Олексій та Ольга Гнатковські. Джерело: ELLE

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що коментатор "Оскару 2026" Гнатковський не стримав емоцій, коли почув російську мову на премії.

Схожі теми
зіркиакторОлексій ГнатковськийОлексій Гнатковський
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись