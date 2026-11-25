У фестивального туру "Сьогодні має сенс", який Макс Барських та Алан Бадоєв створили разом із Sense Bank та Mastercard, буде власне afterparty. 10 грудня артист збере слухачів, друзів і партнерів у київській Stereo Plaza.

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Київські шоу 8 та 9 грудня в Палаці "Україна" стали солдаутами менш ніж за 48 годин із моменту старту продажів. Квитки розкупили так швидко, що Макс і його команда навіть не встигли запросити друзів і партнерів проєкту.

Так у грудневому календарі з’явилася ще одна концертна дата – з атмосферою великої музичної вечірки. Цього вечора Макс та Алан особисто подякують усім, хто був поруч із ними протягом 18 років.

Afterparty Show у Stereo Plaza – повноцінний концерт із музикантами, який матиме власну програму та звучання. На відміну від спеціальних концертних версій, створених для фестивального туру, на afterparty всі хіти Макса та нові пісні з альбому "Не кажи нікому" прозвучать в оригінальних аранжуваннях.

Тур "Сьогодні має сенс" поєднав концерти та фестивальний простір, який подорожував разом з артистом містами України. Шоу зібрали понад 110 тисяч глядачів, зробивши проєкт наймасштабнішою концертною подією року в Україні. Головна мета проєкту – підтримати людей, дати їм можливість побути разом, відволіктися від новин і відчути радість від музики та спілкування.

З кожного квитка – донат на підтримку Gen Ukrainian, громадської організації, яка надає психологічну допомогу дітям, які пережили травматичний досвід.

Квитки можна придбати за посиланням.