Воїни Збройних Сил України ліквідували 50-річного російського актора Єфима Старцева, відомого аудиторії завдяки серіалу "Ментівські війни". У 2025-му ура-патріот відсунув кар'єру на задній план та підписав контракт із армією РФ, після чого ніби канув у небуття для співгромадян, адже про його смерть дізналися лише через місяць.

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Як повідомили родичі окупанта в коментарі пропагандистському медіа, його не стало ще 30 вересня. Актора ліквідували під час виконання "військового обов'язку" в зоні так званої "СВО".

Поховали Єфима Старцева 19 жовтня на кладовищі в Санкт-Петербурзі. Його могила розташована не на алеї поруч із іншими окупантами, які жорстко поплатилися за рішення піти вбивати українців, а поруч із родичами.

Що відомо про актора

Єфим Старцев народився 21 травня 1976 року. Отримавши вищу освіту, він грав у театрі, а в 2010-х засвітився у кіно. Здебільшого актор отримував ролі співробітників правоохоронних органів, охоронців, військовослужбовців та злочинців, адже володів прийомами рукопашного бою і був офіцером запасу.

Одними з найвідоміших робіт за його участі були: "Шеф", "Чужий район", "Одесит", "Ленінград 46", "Ментівські війни" та "Наш спецназ". Старцев також знімався у рекламах і музичних кліпах.

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