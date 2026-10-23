ЗСУ ліквідували російського актора-окупанта: як зірка ''Ментівських війн'' у 50 років проміняв карʼєру на війну та одразу став нікому непотрібним

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
Ціль зовсім інша: в ISW пояснили, що стоїть за "інтересом" Росії до мирних перемовинЦіль зовсім інша: в ISW пояснили, що стоїть за "інтересом" Росії до мирних перемовин"Поводиться як дитина". Український кінопродюсер розкрив несподівану таємницю Жерара Депард’є, який товаришував із Путіним"Поводиться як дитина". Український кінопродюсер розкрив несподівану таємницю Жерара Депард’є, який товаришував із ПутінимСили оборони відмінусували 1830 окупантів та спалили 5 одиниць спецтехніки армії РФ: дані ГенштабуСили оборони відмінусували 1830 окупантів та спалили 5 одиниць спецтехніки армії РФ: дані ГенштабуІлюстрація - жінка з прапорцем УкраїниБіженцям з України переписали правила легалізації в країні ЄС: що треба знатиНа війні проти України ліквідували актора з популярного російського серіалу. ФотоНа війні проти України ліквідували актора з популярного російського серіалу. ФотоДональд Трамп і Володимир ПутінДемілітаризована зона і відмова від вступу в НАТО: в The Economist розкрили, яку мирну угоду для України пропонують США"Це була звичайна родина": на Вінниччині попрощалися з матір'ю, її донькою та онукою, яких вбила Росія. Фото"Це була звичайна родина": на Вінниччині попрощалися з матір'ю, її донькою та онукою, яких вбила Росія. ФотоЗенітник ЗСУРФ атакувала Україну ударними дронами, сили ППО збили 140 зі 176 цілей: є наслідки в областяхУкраїнські банки суттєво оновили курс долараУкраїнські обмінники помітно переписали курс: скільки коштує долар 23 жовтняСтару гривню можна продати майже за 40 тисячСтару гривню можна продати майже за 40 тисяч: який вигляд має дорога українська монета

ЗСУ ліквідували російського актора-окупанта: як зірка "Ментівських війн" у 50 років проміняв карʼєру на війну та одразу став нікому непотрібним

Анастасія КакунАнастасія Какун
Time to read1 хв
297
ЗСУ ліквідували російського актора-окупанта: як зірка "Ментівських війн" у 50 років проміняв карʼєру на війну та одразу став нікому непотрібним
ЗСУ ліквідували актора Єфима Старцева

Воїни Збройних Сил України ліквідували 50-річного російського актора Єфима Старцева, відомого аудиторії завдяки серіалу "Ментівські війни". У 2025-му ура-патріот відсунув кар'єру на задній план та підписав контракт із армією РФ, після чого ніби канув у небуття для співгромадян, адже про його смерть дізналися лише через місяць. 

Як повідомили родичі окупанта в коментарі пропагандистському медіа, його не стало ще 30 вересня. Актора ліквідували під час виконання "військового обов'язку" в зоні так званої "СВО".

ЗСУ ліквідували російського актора-окупанта: як зірка ''Ментівських війн'' у 50 років проміняв карʼєру на війну та одразу став нікому непотрібним

Старцева ліквідували воїни ЗСУ. Джерело: Росмедіа

Поховали Єфима Старцева 19 жовтня на кладовищі в Санкт-Петербурзі. Його могила розташована не на алеї поруч із іншими окупантами, які жорстко поплатилися за рішення піти вбивати українців, а поруч із родичами.

Читайте також
Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
9,2 т.
Як зіркова пара з США "переплюнула" любовну драму Дорофєєвої, Дантеса та Кацуріних: зради, "обмін" партнерами та два весілля
9,2 т.
Як зіркова пара з США "переплюнула" любовну драму Дорофєєвої, Дантеса та Кацуріних: зради, "обмін" партнерами та два весілля
Дар'я ДуроваДар'я Дурова
6,2 т.
Помер зірковий актор "Топ Ґан", який отримав премію "Еммі": чим він ще був відомим. Фото
6,2 т.
Помер зірковий актор "Топ Ґан", який отримав премію "Еммі": чим він ще був відомим. Фото
Анастасія КакунАнастасія Какун
4,4 т.
Який вигляд має представниця України на міжнародному конкурсі краси The Miss Globe 2026: за її плечима вже чимало перемог. Фото
4,4 т.
Який вигляд має представниця України на міжнародному конкурсі краси The Miss Globe 2026: за її плечима вже чимало перемог. Фото

Що відомо про актора

Єфим Старцев народився 21 травня 1976 року. Отримавши вищу освіту, він грав у театрі, а в 2010-х засвітився у кіно. Здебільшого актор отримував ролі співробітників правоохоронних органів, охоронців, військовослужбовців та злочинців, адже володів прийомами рукопашного бою і був офіцером запасу.

ЗСУ ліквідували російського актора-окупанта: як зірка ''Ментівських війн'' у 50 років проміняв карʼєру на війну та одразу став нікому непотрібним

Актор став окупантом у 2025 році. Джерело: Росмедіа

Одними з найвідоміших робіт за його участі були: "Шеф", "Чужий район", "Одесит", "Ленінград 46", "Ментівські війни" та "Наш спецназ". Старцев також знімався у рекламах і музичних кліпах.

Раніше OBOZ.UA розповів, що ЗСУ ліквідували героя відомого російського мему "Плохо, плохо, неважно" Володимира із Алтайського краю Росії.

Схожі теми
Зірки шоу-бізнесусмертьакторросіяниЗбройні Сили України
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram, Viber та застосунку OBOZ.UA.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись
Завантажуйте застосунок
Завантажити вApp StoreДоступно вGoogle Play
Додайте OBOZ.UA у Google
Додати до бажаних джерел