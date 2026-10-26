Зрадниця Стужук зізналася, що зробила з розкішним будинком у Києві та куди подівся її автопарк

Скандальна блогерка Софія Стужук, яка після початку повномасштабного вторгнення Росії не засудила агресію країни-терористки, продала свій розкішний будинок у Києві та розповіла, що сталося з її автомобілями. За словами зрадниці, у нерухомості, яку вона називала одним із найулюбленіших місць у житті, з'явився новий власник приблизно півтора року тому, а колишній автопарк тепер розкиданий між Латвією та кількома найближчими родичами.

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Про це Стужук розповіла у відео, опублікованому в Instagram. Нині блогерка живе на Пхукеті, продовжує вести соцмережі російською мовою та не поспішає публічно говорити про війну, яку Росія розв'язала проти України. За словами Стужук, після від'їзду з Києва вона залишила будинок під наглядом батьків, однак утримання нерухомості обходилося дорого.

Доводилося платити за охорону, догляд і підтримання житла в належному стані. Зрештою блогерка вирішила продати його, побоюючись втратити майно через ракетні удари та інші ризики.

"Мені довелося його продати приблизно півтора року тому за мінімальні гроші, якщо чесно", – зізналася вона.

Стужук наголосила, що найбільше її засмучує не фінансова сторона питання, а втрата місця, з яким пов'язано багато особистих спогадів. За словами блогерки, будинок вона придбала приблизно через пів року після того, як залишилася сама з трьома дітьми, і дуже ним дорожила.

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Вона також висловила сподівання, що колись зможе придбати або побудувати ще кращий будинок. Проте нині, як підтвердила сама блогерка, київської нерухомості в неї більше немає.

Нагадаємо, що у грудні 2022 року блогерка заявила, що її інший будинок у Ризі, столиці Латвії, закидали "коктейлями Молотова". На той момент усередині перебували сама Стужук, яка на той момент була вагітною, її діти та наречений Антон. За словами зрадниці, один із запальних предметів спричинив займання та пошкодив фасад будинку.

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Окрім будинку у Києві, Стужук розповіла про долю кількох автомобілів, якими володіла раніше. За її словами, Tesla вона розіграла ще після придбання Jaguar у 2021 році.

Згодом Jaguar блогерка перевезла до Латвії. Там вона певний час користувалася машиною, яка, як стверджує Стужук, досі перебуває в цій країні. Mercedes вона повернула матері, а Toyota, яка належала не їй, а бізнесу, компанія забрала майже відразу після початку повномасштабної війни.

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Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення Стужук зазнала критики через свою позицію щодо російської агресії. Восени 2022 року вона звинуватила українців за "провокацію" російських ударів, особливо після українських обстрілів незаконно збудованого Кримського мосту. А в січні 2026 року блогерка заявила, що Росія нібито зацікавлена в територіях, а не у вбивстві людей, фактично применшивши відповідальність держави-агресора за щоденну загибель українців.

У червні 2024 року її внесли до бази "Миротворець" через діяльність, яку автори ресурсу пов'язують із поширенням російської пропаганди.

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