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Зрадниця Доліна оголосила війну хейтерам після скандалів з Україною: що робитиме після того, як її репутацію "розтовкли" в Росії

Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
Time to read2 хв
135
Зрадниця Доліна оголосила війну хейтерам після скандалів з Україною: що робитиме після того, як її репутацію "розтовкли" в Росії
Зрадниця Доліна оголосила війну хейтерам після скандалів з Україною. Джерело: Росмедіа

Співачка-зрадниця України Лариса Доліна, яка підтримує криваву політику Кремля, вирішила боротися з тими, хто висміює її в інтернеті. Директор артистки разом із чотирма юристами зібрався 24/7 перевіряти меми, колажі та дипфейки з її зображенням, а за образи й спроби нашкодити репутації запроданці погрожують судовими позовами.

Тим часом у Росії скасовують концерти Доліної через низькі продажі квитків. Як повідомляють російські медіа, з гастрольного графіка співачки зникли п'ять виступів у Москві, Санкт-Петербурзі, Брянську, Коломні та Обнінську. Але сама артистка заявляє, що нібито вона з власного бажання відмовилася від концертів.

Зрадниця Доліна оголосила війну хейтерам після скандалів з Україною: що робитиме після того, як її репутацію ''розтовкли'' в Росії

Команда Доліної вирішила мститися хейтерам. Джерело: Росмедіа

Однак справжня причина була в тому, що в деяких містах продажі квитків на виступи артистки виявилися настільки низькими, що організатори відмовилися від концертів. Наприклад, у Коломні на виступ залишалося 229 вільних місць із 593 (трохи менше половини). В одній із точок продажу придбали лише десять квитків.

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В іншому місті концерт спочатку призначили на 8 березня, а згодом перенесли на осінь. Проте майже всі потенційні глядачі оформили повернення коштів, не чекаючи нового виступу.

Сама Доліна стверджує, що вирішила скасувати концерти, аби відпочити й підготувати нову програму. Водночас розкривати конкретні обставини вона не захотіла.

"Причини є, і вони серйозні, але я не хочу зараз їх озвучувати. Я просто хочу трохи відпочити, спокійно подумати, підготувати нову програму. А наступного року вже знову почати формувати гастрольні поїздки", – пояснила артистка.

Зрадниця Доліна оголосила війну хейтерам після скандалів з Україною: що робитиме після того, як її репутацію ''розтовкли'' в Росії

Репутація запроданки в РФ сильно постраждала. Джерело: Росмедіа

Ба більше, тепер команда Доліної взялася за користувачів, які її критикують і висміюють. Директор співачки заявив, що разом із чотирма юристами відстежуватиме публікації, колажі та дипфейки, а за матеріали, які вважатимуть образливими або такими, що шкодять репутації артистки, обіцяють подавати позови до суду.

Сама Доліна тим часом скаржиться на хвилю негативу. Днями час спілкування з пресою на публічному заході вона заявила, що відчуває себе так, ніби хтось навів на неї порчу.

"Мене зараз настільки захейтили, що в мене таке відчуття, ніби мене хтось зурочив, знаєте, ніби хтось навів на мене порчу. Просто таке відчуття. Тому нумо краще поговоримо про хороше, наприклад, про творчість", – сказала співачка.

Зрадниця Доліна оголосила війну хейтерам після скандалів з Україною: що робитиме після того, як її репутацію ''розтовкли'' в Росії

Доліна прорекламувала магазин, який "кинув" росіян на гроші. Джерело: Росмедіа

Однією з причин негативного ставлення до співачки могли стати й останні скандали. Зокрема, Доліна разом із балериною Анастасією Волочковою та співаком Прохором Шаляпіним рекламувала інтернет-магазин, який пропонував техніку Apple, Samsung і Dyson зі знижками, але залишив покупців без замовлень і буквально вкрав гроші.

Клієнти вносили повну передоплату за гаджети, які нібито мали доставити з Дубая. За попередніми оцінками, близько 200 людей могли втратити загалом 10 млн рублів (12,5 тис. доларів). Додаткове обурення викликало те, що фотографії знаменитостей для рекламної кампанії розмістили на тлі українського прапора. Сама Доліна змовчала про свою участь у цій історії і вирішила нічого не пояснювати.

Зрадниця Доліна оголосила війну хейтерам після скандалів з Україною: що робитиме після того, як її репутацію ''розтовкли'' в Росії

Доліна скаржилася, що стала жертвою "українських" шахраїв. Джерело: Росмедіа

Зрадниця Доліна оголосила війну хейтерам після скандалів з Україною: що робитиме після того, як її репутацію ''розтовкли'' в Росії

Доліна скаржилася, що стала жертвою "українських" шахраїв. Джерело: Росмедіа

Нагадаємо, раніше співачка й сама скаржилася, що стала жертвою "українських" шахраїв. У 2024 році вона заявляла, що після продажу московської квартири переказала зловмисникам 112 млн рублів. Згодом суд визнав право власності на житло за покупчинею Поліною Лур'є. Ця історія набула широкого розголосу в Росії та навіть отримала назву "ефект Доліної".

Раніше OBOZ.UA повідомляв, куди переїхала зрадниця Лариса Доліна після того, як її виставили з московської квартири.

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