Спроба співачки-зрадниці Ані Лорак вразити росіян "оригінальним" концертним образом обернулася провалом. Вона вийшла на сцену в блискучій сукні, до спини якої було прикріплено пару штучних рук, що рухалися протягом виступу. Артистка, ймовірно, очікувала викликати таким задумом "вау"-ефект в аудиторії, проте замість цього лише зганьбила себе.

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Користувачі платформи Threads відверто висміяли незграбний образ співачки та навіть порівняли його зі стилем путініста Філіпа Кіркорова. Кремлівський блазень любить з'являтися перед шанувальниками в одіозних костюмах із вичурними деталями, які часто асоціюються з повним несмаком.

"Боже, черговий кринж російської естради".

"О, учениця Кіркорова підʼїхала. Він синій, вона – фіолетова, все за феншуєм".

"Зовсім непомітно, що її з війною покинула вся українська команда".

"Постановка від Буланової (російська естрадна співачка. – Ред.) та Кіркорова?".

"О, Урсула з мультфільму про Аріель".

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Проте одними іронічними жартами в коментарях не обійшлося. Українці вигадали досить цікаве застосування дивного костюму Ані Лорак – із ним вона зможе набагато активніше надавати допомогу ЗСУ.

"Більше рук – більше донатів на ЗСУ. Дякуємо, Кароліно!"

"Молодець! Вже в чотири руки на ЗСУ донатить".

"А третьою парою рук вона вночі збирає дрони для ЗСУ".

"А ви хіба не знали, чия це ідея? Це ідея українського режисера, що означає: "дві руки – на Росію, а дві інші – донатять в Україну".

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Дехто з коментаторів саркастично порівняв "додаткові руки" Ані Лорак із ганебним "діагнозом" співачки Насті Каменських, яка поскаржилася, що після переходу на українську мову в неї нібито з'явилася "киста".

"Бля, в одної киста полізла, в іншої дві руки виросло. Цікаво, хто наступний?".

"То від російської в неї руки повиростали?".

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"Це вона один раз українське слово сказала, і замість кісти вилізли 2 руки".

Нагадаємо, що українці почали використовувати соціальні мережі як спосіб зіпсувати репутацію Ані Лорак в РФ із 2023 року. Тоді громадський діяч Сергій Стерненко подякував запроданці за "донат у розмірі 80 тисяч гривень" на допомогу українським воїнам. Російські пропагандисти повірили в цей жарт та в істериці почали закликати "скасувати" артистку.

Раніше OBOZ.UA розповів, що чоловік Ані Лорак "напав" на українців через російський фейк із Путіним.