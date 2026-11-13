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Знижок немає: MELOVIN розсекретив, за скільки готовий виступити на новорічному корпоративі

Анастасія КакунАнастасія Какун
Time to read1 хв
351
Знижок немає: MELOVIN розсекретив, за скільки готовий виступити на новорічному корпоративі
MELOVIN розповів, скільки хоче отримати за свій виступ на новорічному корпоративі. Джерело: instagram.com/melovin_official

Український співак MELOVIN розкрив, скільки грошей планує просити за свій виступ на новорічних корпоративах. Артист ще не визначився із конкретною сумою, хоча й отримав кілька дзвінків від потенційних замовників, однак точно знає, що його гонорар не буде нижчим за 12 тисяч. Ймовірно, йдеться про оплату в доларах, але конкретну валюту він не назвав.

Про свої заробітки MELOVIN заговорив у коментарі для проєкту "Ранок у великому місті". Як підкреслив виконавець, ніяких знижок за свої виступи на приватних святкуваннях він робити не збирається.

Знижок немає: MELOVIN розсекретив, за скільки готовий виступити на новорічному корпоративі

За участь у корпоративі MELOVIN хоче отримати 12-13 тисяч. Джерело: Скриншот

"Поки продзвони, двоє замовників вже дзвонили. Я цьому дуже тішуся, але поки що ми нічого не підтвердили, тому дзвоніть, пропонуйте більше. Я нічого не знижую. 12–13 тисяч так я і коштую", – розповів артист.

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До речі, останнім часом заробляти на життя MELOVIN почав не лише сферою музики. Він створює та продає авторські картини, вартість яких стартує від 2 000 доларів. Артист не зміг чітко пояснити, чому встановив таку суму, однак підкреслив, що "не оцінює себе на тисячу гривень".

Знижок немає: MELOVIN розсекретив, за скільки готовий виступити на новорічному корпоративі

Артист продає свої картини. Джерело: Скриншот

Нагадаємо: раніше MELOVIN розповідав, що найбільше коштів він регулярно витрачає на свій музичний проєкт. Цей бюджет співак охарактеризував як "шалені гроші" та додав, що іноді навіть не встигає озирнутися, як весь дохід вкладає у розвиток власної справи й оплату роботи команди.

"Ого, це дуже дорого. Це дуже дорого, тому що MELOVIN – тієї статури і тієї сили артист, якому ти не можеш дозволити те, що може дозволити собі якийсь, наприклад, молодий артист, який тільки карабкається до свого Олімпу. І тому витрати такі самі, вони набагато більші", – зазначив знаменитість.

Знижок немає: MELOVIN розсекретив, за скільки готовий виступити на новорічному корпоративі

Найбільше коштів зірка витрачає за музичний проєкт. Джерело: instagram.com/melovin_official

Раніше OBOZ.UA писав, що Дядя Жора назвав співачку, яку найчастіше кличуть на приватні святкування, та розсекретив гонорари топзірок

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