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Змінив студію новин на велику сцену: відомий телеведучий приголомшив Тіну Кароль на "Голосі країни" та став останнім членом її команди

Анастасія КакунАнастасія Какун
Time to read2 хв
192
Змінив студію новин на велику сцену: відомий телеведучий приголомшив Тіну Кароль на "Голосі країни" та став останнім членом її команди
Телеведучий Станіслав Коновалов "запалив" на сцені "Голосу країни"

Ведучий одного з телеканалів Дніпра Станіслав Коновалов наважився змінити звичну студію новин на велику сцену. Він взяв участь у 14-му сезоні співочого талант-шоу "Голос країни" й на етапі сліпих прослуховувань підкорив зіркову тренерку Тіну Кароль.

Артистка не змогла не розвернути крісло, почувши ефектне виконання Коноваловим треку Always рок-гурту Bon Jovi, та зробила його останнім членом своєї команди. Переглянути виступ телеведучого можна на YouTube-каналі "Голосу країни".

Сильний вокал Станіслава Коновалова з перших секунд виступу "запалив" зал. До його голосу уважно прислуховувалися й тренери, однак найбільшу увагу він завоював саме від Тіни Кароль. Знаменитість до останнього намагалася переконати своїх колег, серед яких Дмитро Монатік, Наталія Могилевська та Артем Пивоваров, взяти ведучого в свої команди, аби проєкт не втратив такий талант. Коли Кароль побачила, що Коновалов може не потрапити в шоу, натиснула червону кнопку на фінальних акордах композиції.

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Змінив студію новин на велику сцену: відомий телеведучий приголомшив Тіну Кароль на ''Голосі країни'' та став останнім членом її команди

Станіслав Коновалов виконав на сцені "Голосу країни" трек Always. Джерело: instagram.com/konovalov_stas

"Чому ти не приходив раніше? (на "Голос країни". – Ред). Ти забрав моє останнє місце. Є речі, повз яких не пройти. Ви круто співали, тримали покрокову подачу. Всього було досить. Ми можемо довго сперечатися, що є "Голосом країни", але є таланти, повз яких не можна пройти", – прокоментувала своє рішення Кароль.

Змінив студію новин на велику сцену: відомий телеведучий приголомшив Тіну Кароль на ''Голосі країни'' та став останнім членом її команди

Тіна Кароль була вражена виступом ведучого. Джерело: Скриншот

По реакції Станіслава Коновалова було яскраво помітно, що побачити розвернуте тренерське крісло стало для нього справжнім здивуванням. Ба більше, про потрапляння в команду Тіни Кароль він навіть не мріяв.

"Я в шоці, що зайняв останнє місце в команді Тіни. Це неймовірна честь, тому що я ніколи навіть не уявляв цього, що можу опинитися в її команді. Наскільки я знаю, вона дуже прискіплива та вимоглива тренерка. І мені завжди здавалося, що я не дотягую до такого масштабу", – зізнався учасник шоу в коментарі для сайту 1plus1.

Змінив студію новин на велику сцену: відомий телеведучий приголомшив Тіну Кароль на ''Голосі країни'' та став останнім членом її команди

Коновалов проміняв телевізійну студію на велику сцену. Джерело: Скриншот

Зауважимо, що Станіслав Коновалов працює ведучим новин та розважальних програм, зокрема музичних. Мрія підкорити велику сцену зародилася в ньому ще в дитинстві. У ранньому віці Коновалов уявляв себе музикантом, граючи на вінику, що виконував роль "гітари", а в 16 років заснував гурт "Огірок". Разом із друзями він грав у гаражі, а через 20 років став учасником "Голосу країни".

Раніше OBOZ.UA розповів, що скромний племінник Харчишина, який працює підсобником, розвернув 4 крісла на "Голосі" та передав тренерам подарунок від зіркового дядька.

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