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Змінюють одну імперську історію на іншу: Люленов вказав на проблему, яка торкнулася наших артистів після закриття дверей у Росію

Анастасія КакунАнастасія Какун
Time to read2 хв
471
Змінюють одну імперську історію на іншу: Люленов вказав на проблему, яка торкнулася наших артистів після закриття дверей у Росію
Люленов назвав проблему, яка виникла в українському шоу-бізнесі після закриття дверей у РФ. Джерело: instagram.com/ivanliulenov

Зірка "Ліги сміху" та співак молдавського походження Іван Люленов підсвітив проблему, що виникла в українському шоу-бізнесі після зречення від російського ринку. Багато топових зірок нашої сцени взяли курс на підкорення англійськомовної індустрії, що, на думку артиста, не є позитивною тенденцією, адже ніяк не розвиває культурний простір України.

Своєї позицією Люленов поділився у проєкті "Зе Інтерв'юер". Він переконаний, що вітчизняні зірки, які вже досягли шаленого успіху, мали би вкладати свої сили на популяризацію української творчості на світовій арені.

"Щодо англійської в музиці, то я вважаю, що це теж не дуже добре. Раніше найкращі артисти їхали, наприклад, в Росію. Зараз цей ринок відрізався, і вони будуть їхати в англійськомовні країни. Мені здається, що крутий приклад наступного кроку, коли ти вже суперзірка, – це просувати і зміцнювати свої кордони, все українське, щоб воно на експорт йшло", – зазначив виконавець.

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Змінюють одну імперську історію на іншу: Люленов вказав на проблему, яка торкнулася наших артистів після закриття дверей у Росію

Іван Люленов вважає, що орієнтація українських артистів на англійськомовний ринок не є позитивною тенденцією. Джерело: instagram.com/ivanliulenov

Яскравим зразком артистів, які популяризують рідну культуру, Іван Люленов назвав колектив "ДахаБраха" та бандуристку Марину Круть. Вони гастролюють за кордоном саме з українськомовним репертуаром.

"Це дуже маленькі приклади, але це перші кроки, які важливі. А те, що ти будеш змінювати одну імперську історію на іншу, теж призведе до розфокусування. Ти не розвиваєш ні культуру, ні мову, нічого", – наголосив зірка "Ліги сміху".

Змінюють одну імперську історію на іншу: Люленов вказав на проблему, яка торкнулася наших артистів після закриття дверей у Росію

Артист вважає, що українські зірки мають популяризувати свою культуру в світі. Джерело: instagram.com/ivanliulenov

Іван Люленов вказав на таку проблему українського шоу-бізнесу зовсім не безпідставно, адже за останні кілька років немало артистів випустили музичні роботи іноземними мовами. Так наприклад, у 2024-му гурт "Океан Ельзи" представив перший за всю історію свого існування альбом англійською Lighthouse. До проєкту, назва якого, за словами Святослава Вакарчука, метафорично відображає надію на майбутнє, увійшли 10 композицій.

Навесні 2026 року трек англійською мовою випустила й Надя Дорофєєва. У роботі FEEL THE HEAT вона поєднала сучасне попзвучання із мотивами гопака. А от Оля Полякова більш глобально націлилася підкорити іноземний ринок, тож почала працювати з британським лейблом.

Раніше OBOZ.UA розповів, що в мережі знайшли забутий хіт Мурата Насирова українською мовою.

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