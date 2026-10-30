Змінюють одну імперську історію на іншу: Люленов вказав на проблему, яка торкнулася наших артистів після закриття дверей у Росію

Зірка "Ліги сміху" та співак молдавського походження Іван Люленов підсвітив проблему, що виникла в українському шоу-бізнесі після зречення від російського ринку. Багато топових зірок нашої сцени взяли курс на підкорення англійськомовної індустрії, що, на думку артиста, не є позитивною тенденцією, адже ніяк не розвиває культурний простір України.

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Своєї позицією Люленов поділився у проєкті "Зе Інтерв'юер". Він переконаний, що вітчизняні зірки, які вже досягли шаленого успіху, мали би вкладати свої сили на популяризацію української творчості на світовій арені.

"Щодо англійської в музиці, то я вважаю, що це теж не дуже добре. Раніше найкращі артисти їхали, наприклад, в Росію. Зараз цей ринок відрізався, і вони будуть їхати в англійськомовні країни. Мені здається, що крутий приклад наступного кроку, коли ти вже суперзірка, – це просувати і зміцнювати свої кордони, все українське, щоб воно на експорт йшло", – зазначив виконавець.

Яскравим зразком артистів, які популяризують рідну культуру, Іван Люленов назвав колектив "ДахаБраха" та бандуристку Марину Круть. Вони гастролюють за кордоном саме з українськомовним репертуаром.

"Це дуже маленькі приклади, але це перші кроки, які важливі. А те, що ти будеш змінювати одну імперську історію на іншу, теж призведе до розфокусування. Ти не розвиваєш ні культуру, ні мову, нічого", – наголосив зірка "Ліги сміху".

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Іван Люленов вказав на таку проблему українського шоу-бізнесу зовсім не безпідставно, адже за останні кілька років немало артистів випустили музичні роботи іноземними мовами. Так наприклад, у 2024-му гурт "Океан Ельзи" представив перший за всю історію свого існування альбом англійською Lighthouse. До проєкту, назва якого, за словами Святослава Вакарчука, метафорично відображає надію на майбутнє, увійшли 10 композицій.

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Навесні 2026 року трек англійською мовою випустила й Надя Дорофєєва. У роботі FEEL THE HEAT вона поєднала сучасне попзвучання із мотивами гопака. А от Оля Полякова більш глобально націлилася підкорити іноземний ринок, тож почала працювати з британським лейблом.

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