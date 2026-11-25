Аферист з Росії Артур Каменецький, якого засудили до семи років колонії суворого режиму за участь у шахрайстві з квартирою співачки-зрадниці України Лариси Доліної, вирішив не відбувати покарання за ґратами. 29-річний житель Казані підписав контракт із Міноборони РФ і вирушив на так зване "СВО". Через це суд призупинив його справу, тож замість колонії на чоловіка чекає зовсім інша перспектива – смерть на фронті.

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Про це повідомляють російські Telegram-канали. За їхніми даними, Каменецький був одним із так званих дропів – людей, через банківські рахунки яких виводили гроші, отримані від обману співачки.

За свою участь у схемі чоловік отримав сім років колонії суворого режиму та штраф у розмірі 900 тисяч рублів (майже 500 тисяч гривень).

Однак перспектива провести найближчі роки за ґратами, схоже, виявилася для нього менш привабливою, ніж підписання військового контракту.

Відомо, що він не перший фігурант цієї справи, який знайшов альтернативу тюремному ув'язненню через російську війну проти України. Раніше на так звану "СВО" вирушив інший засуджений – Дмитро Леонтьєв. Його справу також призупинили після підписання контракту з Міноборони РФ.

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Тим часом із двох інших учасників афери – Анжели Цирульникової та Андрія Основи – суд постановив солідарно стягнути 114,12 млн рублів (понад 60 млн гривень) на відшкодування завданих збитків. Ще 335,18 тисячі рублів (понад 180 тис гривень) вони мають сплатити як державне мито. Загалом Доліна вимагала від причетних до шахрайства понад 176 млн рублів (90 млн гривень).

Нагадаємо, історія з квартирою зрадниці розпочалася влітку 2024 року. Тоді шахраї переконали артистку, що її нерухомістю нібито цікавляться злочинці, а продати житло та переказати гроші на "безпечний рахунок" – єдиний спосіб його врятувати. У результаті Доліна втратила квартиру в елітному житловому комплексі Москви та близько 112 млн рублів.

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Особливо кумедно, що спершу російська пропаганда намагалася знайти в цій історії український слід і звинувачувала громадян України в причетності до афери. Однак розслідування не підтвердило цих версій, а правоохоронці не встановили причетності українців до злочину.

Зрештою суд визнав право власності на квартиру за покупчинею Поліною Лур'є, а саму путіністку з родичами виселили з п'ятикімнатного помешкання.

Раніше OBOZ.UA писав, куди переїхала зрадниця Лариса Доліна після того, як її виставили з московської квартири.