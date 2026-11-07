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Зірці "МастерШеф", яка має офіцерське звання, оголосили про підозру після махінації з лікуванням: вона вперше відреагувала

Анастасія КакунАнастасія Какун
Time to read2 хв
1,0 т.
Зірці "МастерШеф", яка має офіцерське звання, оголосили про підозру після махінації з лікуванням: вона вперше відреагувала
Зірка "МастерШеф 16" отримала підозру від ДБР. Джерело: instagram.com/woodvictoria/

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру учасниці "МастерШеф 16" та старшій лейтенантці ЗСУ, яка знімалася в кулінарному проєкті замість лікування. За даними слідства, упродовж кількох місяців вона не виконувала службових обов'язків, однак продовжувала отримати гроші від держави.

Про це повідомили у пресслужбі ДБР. Фігуранткою скандальної справи є Вікторія Кузнецова, про що LIGA.net стало відомо з джерел у правоохоронних органах.

Зірці ''МастерШеф'', яка має офіцерське звання, оголосили про підозру після махінації з лікуванням: вона вперше відреагувала

Вікторія Кузнецова отримала підозру. Джерело: СТБ

Згідно з матеріалами слідства, у період із квітня по серпень 2025 року офіцерка офіційно перебувала на стаціонарному лікуванні в військово-медичному закладі, проте фактично займалася власними справами. Вона взяла участь у проєкті "МастерШеф", їздила в Київ, Харків та на Одещину.

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У цей час командування військової частини продовжувало нараховувати Кузнецовій виплати, адже вважало, що вона проходить лікування. Це завдало державі збитків у розмірі майже 250 тисяч гривень.

Відповідно до опрацьованих даних, старшій лейтенантці ЗСУ повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 4 ст. 409 – ухилення від військової служби шляхом обману в умовах воєнного стану;
  • ч. 3 ст. 190 – шахрайство, вчинене в умовах воєнного стану, що завдало значної шкоди.
Зірці ''МастерШеф'', яка має офіцерське звання, оголосили про підозру після махінації з лікуванням: вона вперше відреагувала

За даними слідства, офіцерка знімалася в шоу замість лікування. Джерело: instagram.com/woodvictoria

Працівники ДБР також перевіряють можливу причетність до махінації з лікуванням офіцерки інших осіб. Встановлюється, чи могли сприяти посадовці військово-медичного закладу оформленню документів про стаціонарне лікування без фактичного перебування пацієнтки в лікарні. Досудове розслідування триває.

Реакція Вікторії Кузнецової

Щодо скандальної учасниці "МастерШеф 16" ДБР відкрило кримінальне провадження ще в березні 2026 року, однак з того моменту вона практично не зачіпала цю тему в публічному просторі. Та після оголошення підозри Кузнецова вийшла на зв'язок в Instagram-stories із заявою: взяла участь у "МастерШефі", аби здійснити свою давню мрію, і зйомками в шоу не зробила "нічого злочинного".

"Я просто хочу довести, що я нічого поганого не зробила і нічого в цій країні не вкрала. Так, я все життя мріяла про "МастерШеф", так, я пішла туди і тепер за це на мене спустили всіх собак. Цікаво, що ж таке значне ви прикриваєте?", – заявила Вікторія Кузнецова.

Зірці ''МастерШеф'', яка має офіцерське звання, оголосили про підозру після махінації з лікуванням: вона вперше відреагувала

Вікторія Кузнецова прокоментувала підозру від ДБР. Джерело: Скриншот

Вона додала, що почала служити у війську з 2015 року й відтоді жодного разу навіть не замислювалася про будь-які кримінальні правопорушення. Зірка "МастерШеф 16" вже пережила жорсткий хейт через скандальну ситуацію, тож всі подальші коментарі робитиме виключно через адвоката.

Раніше OBOZ.UA розповів, що мережу сколихнула новина про "зникнення" зірки "МастерШеф" В'ячеслава Чернявського, який покинув шоу задля служби в ЗСУ.

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