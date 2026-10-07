Зірковий ''гарем'' Путіна: як Шерон Стоун проігнорувала диктатора, що за співачка роздягнулася під Кремлем і кого називають коханками ''бункерного діда''

Російський диктатор Володимир Путін, якому 7 жовтня виповнилося 74 роки, офіційно перебував у шлюбі лише один раз – із Людмилою Очеретною (Путіною), проте його "бурхливе" особисте життя нерідко опинялося у фокусі уваги в РФ, а іноді навіть за кордоном. Свого часу очільник Кремля розмріявся, що зможе підкорити серце секс-символа 90-х Шерон Стоун, однак, коли зазнав невдачі, спустився на землю та почав шукати "свою людину" серед росіянок.

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За чутками, диктатор має цілий "гарем" із коханок, однак його соратники старанно приховують правду від публіки. Детальніше про жінок, яких пов'язували з "бункерним дідом", читайте в матеріалі OBOZ.UA.

Шерон Стоун

У 2014 році німецьке видання Bild повідомило, що Володимир Путін залицявся до голлівудської зірки. Подруга Шерон Стоун розповіла, що лідер РФ роздобув номер телефону акторки після перегляду еротичного трилеру за її участі "Основний інстинкт" і нібито протягом кількох місяців надсилав їй пікантні повідомлення.

Однак зірку, яка бачилася особисто з диктатором одного разу в 2010 році, аж ніяк не зацікавив такий "кандидат" у бойфренди. Шерон Стоун не вважала Путіна "особливо сексуальним", тож проігнорувала його залицяння.

Анна Азерлі

Та все ж не всі світові знаменитості сприймають лідера країни-агресора ненайкращим варіантом для побудови стосунків. У 2016 році оперна співачка Анна Азерлі роздягнулася під Кремлем до мереживної білизни та панчіх. Таку "голу" акцію артистка влаштувала, аби показати "любов" до Володимира Путіна.

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"Він дуже сильний і владний. Він такий інтелігентний і спортивний. У нього дуже багато якостей, якими володіє дуже мало чоловіків. У 2009 році я познайомилася з вашим президентом, співала на концерті перед ним, після чого він запросив мене до Росії. Але тоді я не поїхала. А зараз я вільна і мріяла б стати його дружиною", – говорила Азерлі.

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Аліна Кабаєва

Однак можливість бути поруч із "бункерним дідом" здебільшого отримували саме росіянки. Однією з найвідоміших жінок, яку називають "коханкою" Путіна, є олімпійська чемпіонка Афін-2004 з художньої гімнастики Аліна Кабаєва. Ще у 2008 році, коли диктатор був одружений, на сайті таблоїду "Московський кореспондент" з'явилися чутки, що його та спортсменку пов'язує роман. Іронічно, що незадовго після появи "резонансної новини" Путін її різко спростував, а видання припинило існування.

Пізніше у швейцарських медіа з'явилася інформація, що Кабаєва навіть народила дитину від очільника Кремля. Звісно, поплічники Володимира Путіна цю заяву спростували. У 2019 році американські чиновники повідомили, що спортсменка стала мамою близнюків, але батько залишався невідомим. Це знову породила пропущення, що Кабаєва вдруге народила від російського диктатора.

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Анна Чапман

Деякі британські медіа свого часу були переконані, що "коханкою" Путіна була "шпигунка" розвідки РФ Анна Чапман. Згідно з припущеннями, вона могла привернути увагу диктатора своєю зовнішність та тим, що вони мають спільні інтереси. Цікаво, що коли інформація про "роман" Чапман та Путіна стала активно обговорюватися, "шпигунка" навіть не намагалася її спростувати.

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Світлана Кривоногих

У 2020 році російські журналісти знайшли ще одну "коханку" ватажка Кремля. За їхніми даними, Володимир Путін крутив роман із мультимільйонеркою Світланою Кривоногих. Вони нібито познайомилися у 1990-тих, а наприкінці 2000-х розірвали стосунки. За цей час Кривоногих, за даними росіян, народила від Путіна доньку Єлизавету.

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Аліса Харчева

У 2025 році з'явилася інформація, що диктатор нібито міг крутити кілька романів одночасно. У той період, коли Путін "зустрічався" із Аліною Кабаєвою, будував стосунки ще й з абітурієнткою журфаку МДУ Алісою Харчевою, якій на той час було лише 17 років.

Дівчина привернула увагу диктатора, коли він побачив її фото в "еротичному календарі". Після цього Харчеву запросили до резиденції Путіна в підмосковному Ново-Огарьово. "Стосунки" між ними тривали близько року та принесли дівчині немало "винагород", як от елітну квартиру в центрі Москви, можливість вступити до МГІМО та посаду батька в прокремлівській структурі "Діалог".

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Катерина Мізуліна

Наприкінці 2024 року ширилися чутки, нібито між Путіним та главою Ліги безпечного інтернету РФ Катериною Мізуліною розгорілися романтичні почуття. Інсайдери говорили, що "бункерний дід" зблизився із жінкою та особисто підтримував у складні моменти. Згодом їхні стосунки підтверджувала виконавча директорка фонду "Русь сидящая" Ольга Романова, заявивши, що Мізуліна – однозначно типаж Путіна, якому до вподоби білявки а-ля Барбі.

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Однак хепі-енду в їхній ймовірній історії не склалося. У 2025 році Мізуліна зіграла весілля з адептом російської пропаганди Ярославом Дроновим, більш відомим під псевдонімом Shaman.

Каміла Валієва

Уперше на взаємодію Володимира Путіна та фігуристки Каміли Валієвої звернули увагу в 2022 році. Тоді спортсменка, якій було 16 років, завітала на неформальну зустріч у Кремлі та отримала презент від "бункерного діда". Вже у 2024-му Валієва сиділа поруч із диктатором на відкритті турніру "Ігри майбутнього" у Казані, що й закріпило за нею прізвисько "нова коханка Путіна".

Раніше OBOZ.UA розповів, яке фото спровокувало чутки про "зраду" Дональда Трампа Меланії та кого називають "коханкою" президента США.